صادرات گمرک خراسان شمالی شش درصد کاهش یافت

جواد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به این که از ابتدای سال جاری تا پایان پاییز در مجموع ۱۳۰ هزار تن انواع کالا به ارزش ۵۰ میلیون و ۳۵۰ هزار دلار از گمرک خراسان شمالی به خارج از کشور صادر شده است، اضافه کرد: این میزان صادرات به نسبت مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۲۸ درصد افزایش یافته اما از نظر ارزشی شش درصد کاهش داشته است.

وی با اشاره به این که میزان هدف گذاری شده صادرات برای خراسان شمالی در سال جاری ۱۴۷ میلیون دلار است، اظهار داشت: در سال جاری بیشترین کالاهای صادر شده از گمرک استان کود اوره، پودر آلومینا، سیمان پرتلند، میله فولادی، پلاستیک، پودر کریستال و انگور بوده اند.

جعفری با یادآوری این که بیشتر این کالاها به کشورهای ترکمنستان، عراق، افغانستان، ترکیه و ایتالیا صادر شده اند، افزود: علت کاهش صادرات از گمرک خراسان شمالی در سال جاری کم شدن میزان صادرات سیمان به دلیل نداشتن پایانه ریلی است.

وی همچنین در مورد راه اندازی گمرک ریلی در جاجرم، گفت: این درخواست از سوی استان به سازمان گمرک کشور ارائه شده و در حال طی مراحل اداری است و در صورت تأیید گمرک کشور، می بایست از سوی وزارت راه و شهرسازی سهمیه واگن مورد نیاز استان اختصاص یابد.

به گفته جعفری ایجاد گمرک ریلی در جاجرم با توجه به فعالیت مجتمع آلومینای ایران در این منطقه تحول اقتصادی بزرگی در استان در بخش صادرات ایجاد می کند که نتیجه آن افزایش درآمد استان خواهد بود.