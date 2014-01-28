خواب سامسونگ برای شکست عینک هوشمند گوگل/ تصویر عینک گلکسی

به گزارش خبرگزاری مهر، انتظار می رود سامسونگ گجت خود را در نمایشگاه فناوری برلین که قرار است ماه سپتامبر برگزار شود عرضه کند.

سامسونگ در حال حاضر نخستین شرکت مهم در عرضه ساعت هوشمند است و می تواند با عینک جدید خود گوگل را به چالش بکشاند، چرا که این شرکت تحقیقاتی که تا کنون از رسانه ای کردن محصول خود سرباز زده اما به زودی آن را برای فروش عمومی عرضه خواهد کرد.

بر اساس اعلام رسانه های کره جنوبی، یک مقام سامسونگ گفته است بازار عینک هوشمند بسیار بالقوه و بزرگ است و و دلیل این امر ساده است، چرا که از این عینک می توان در کامیون و خودروها استفاده کرد و تاثیر بیشتری بر روی صنایع مرتبط مانند سازندگان شیشه و پوشش دارد.

این شرکت در حال حاضر در تلاش برای ساخت عینک های هوشمند است که به طور آزمایشی عینک کهکشانی ( Galaxy Glass) خوانده می شود و قصد دارد آن در نمایشگاه IFA برلین در سال جاری عرضه کند.

بر اساس اعلام دفتر مالکیت معنوی کره جنوبی سامسونگ این اختراع را در کره جنوبی به ثبت رسانده است .

گفته می شود این عینک شبیه ساعت هوشمند Gear کار می کند و با تلفن همراه کاربر سازگار می شود و طلاعیه و هشدارها(نوتیفیکیشن) را به کاربر نشان می دهد.

گوگل تا کنون عینک خود را فقط برای سازندگان آن عرضه کرده است که آنها نیز باید برای این گجت هزار و 500 دلار بپردازد.

با این حال این شرکت اعلام کرده است این محصول خود را سال جاری عرضه عمومی می کند.

این شرکت که همکاری نزدیکی با سازندگان نرم افزار برای عرضه اپلیکیشن هایی برای این خدمات را دارد ، در تلاش است محصولات خود مانند نقشه و ایمیل گوگل را برای سازگاری با این عینک بهبود بخشد.