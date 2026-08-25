افتتاح نیروگاه ۷ مگاواتی خورشیدی در ابرکوه

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل دهستانی ظهر سهشنبه در مراسم افتتاح نیروگاه خورشیدی در ابرکوه، ضمن تأکید بر اهمیت مشارکت بخش خصوصی در زیرساختها، گفت: موفقیت کشور در حوزههای عمرانی و اقتصادی ریشه در همراهی بخش خصوصی و اجرای اقدامات دانشبنیان دارد.
وی افزود: توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر نه تنها پاسخی به ناترازیهای انرژی در شرایط فعلی است، بلکه یک سرمایهگذاری هوشمندانه و ثروتآفرین برای آینده استان و نسلهای بعد محسوب میشود.
همزمان با هفته دولت، نیروگاه خورشیدی ۷ مگاواتی در شهرستان ابرکوه با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری به بهرهبرداری رسید.
این پروژه با سرمایهگذاری ۶۰۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی احداث شده و به دلیل بهرهگیری از فناوری ردیاب تکمحور، از بهرهوری بالایی در جذب انرژی تابشی خورشید برخوردار است.
گفتنی است، این نیروگاه با بهرهگیری از توان مهندسی داخلی، به شبکه سراسری برق متصل و وارد مدار تولید شده است.
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