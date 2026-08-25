به گزارش خبرنگار مهر، دو بوکسور قمی به جمع ملی‌پوشان رده سنی جوانان کشور برای برپایی اردوی آماده‌سازی در پایتخت دعوت شدند.

علی چهرقانی و حامد حسن‌خانی دو بوکسور شایسته استان قم هستند که با درخشش در رقابت‌ها و جلب نظر کادر فنی، در فهرست ملی‌پوشان دعوت‌شده به اردوی تیم ملی جوانان قرار گرفتند.

این مرحله از تمرینات و برنامه‌های آماده‌سازی ملی‌پوشان رده سنی جوانان از تاریخ ۱۴ لغایت ۲۶ شهریورماه سال جاری به میزبانی تهران برگزار خواهد شد.

ورزشکاران دعوت‌شده به این اردو در مدت زمان تعیین‌شده، زیر نظر مستقیم اعضای کادر فنی تیم ملی به تقویت آمادگی‌های جسمانی، مرور تاکتیک‌های فنی و انجام تمرینات تخصصی خواهند پرداخت.

حضور هم‌زمان دو نماینده از استان قم در این اردوی ملی، زمینه‌ای ارزشمند برای ارتقای سطح کیفی، کسب تجربه و نمایش شایستگی‌ها و توانمندی‌های بوکسورهای جوان استان در سطح کشور فراهم خواهد ساخت.