به گزارش خبرنگار مهر، کمیته داوران فدراسیون فوتبال، روز شنبه 12 بهمن 92 در محل کمیته داوران تشکیل جلسه میدهد که دستور جلسه آن بررسی نحوه معرفی داوران بینالمللی، نحوه عملکرد داوران معرفی شده به فیفا و بررسی نامههای رسیده است.
قرار است در این نشست که با حضور فریدون اصفهانی رئیس کمیته داوران، مسعود مرادی، صدرالدین موسوی و هدایتالله ممبینی اعضای کمیته و حسین عسگری رئیس دپارتمان برگزار میشود، اختلافات موجود در بین اعضای کمیته داوران هم بررسی شود.
تغییر اعضای دپارتمان بدون هماهنگی کمیته داوران و کمرنگ شدن نقش اعضای این کمیته در تصمیمات مهم داوری کشور، موضوعی است که اعضای کمیته داوران میخواهند آن را با رئیس کمیته مطرح و تصمیم نهایی را در این خصوص اتخاذ کنند.
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