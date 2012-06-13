فریدون اصفهانیان رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام سایت فدراسیون فوتبال در قسمتی از این حکم آمده است: "با عنایت به تخصص و تجارب جنابعالی و مصوبه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال، به موجب این ابلاغ به سمت رئیس کمیته داوران فدراسیون منصوب می‌شوید. امید است با تلاش مستمر جنابعالی و دیگر همکاران در راستای مسئولیت این کمیته، شاهد ارتقا بیش از پیش فدراسیون در سطوح داوری باشیم".

فریدون اصفهانیان از داوران قدیمی بین المللی فوتبال ایران بوده و در حال حاضر رئیس هیات فوتبال استان زنجان است. او در انتخابات فدراسیون فوتبال به عضویت هیات رئیسه این فدراسیون درآمد.

هیات رئیسه فدراسیون فوتبال در جلسه‌ای که روز 27 اردیبهشت ماه داشت، فریدون اصفهانیان را به عنوان رئیس کمیته داوران این فدراسیون انتخاب کرد.