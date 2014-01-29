به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز با اعلام محمدحسین فرهنگی عضو هیات رئیسه، بررسی کلیات بودجه 93 در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

پس آن محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس از حسن سبحانی نیا، اسماعیل جلیلی، حسینعلی حاجی دلیگانی، هادی شوشتری، محمدباقر شریعتی، ضرغام صادقی، رمضان شجاعی کیاسری، منصور آرامی و سلیمان عباسی به عنوان سخنرانان موافق کلیات بودجه نام برد و سپس شهروز افخمی، محمد علیپور، جواد کریمی قدوسی، مصطفی افضلی فرد، محمد آشوری، نوذر شفیعی و علی نعمت چاردولی را به عنوان سخنرانان مخالف کلیات بودجه معرفی کرد.

توکلی: چرا هیات رئیسه برخلاف قانون در بررسی بودجه عجله دارد

اما پیش از آنکه نوبت به سخنرانی موافقین و مخالفین برسد، احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تذکری آئین نامه ای را درخصوص بررسی زود هنگام کلیات بودجه بیان کرد.

وی با بیان اینکه من نمی دانم چه عجله ای وجود دارد که هیأت رییسه بر خلاف قانون ماده 104 آئین نامه داخلی مجلس بررسی بودجه را امروز در دستور کار گذاشته، گفت: دستور هفتگی مجلس باید به ترتیب وصول طرح ها و لوایح از کمیسیون ها از سوی هیأت رئیسه مجلس تهیه و پس از چاپ و توزیع در تابلوی محفوظ نسب شود و رعایت این نکات الزامی است. اما روی جلد نوشته اند گزارش کمیسیون تلفیق درمورد لایحه بودجه سال 93 در حالی که گزارشی وصول نشده است و در ترتیب هفتگی مجلس جایش مشخص نیست.

توکلی گزارش کمیسیون تلفیق را ناقص خواند و گفت: امروز به ما یک برگه دادند که ارقام را پر کنیم. گزارش ناقصی که بر خلاف قانون تهیه شده و بی موقع در ردیف قرار گرفته است که قابل بررسی نیست.

این نماینده مجلس اظهار داشت: بر خلاف عرف متعارف کسی از دولت در این جلسه حضور نداشته است که از لایحه بودجه دفاع کند.

لاریجانی: بر اساس قانون فرصت بررسی در کمیسیون تلفیق تمام شده بود

در ادامه لاریجانی با بیان اینکه این تذکر را وارد نمی دانیم گفت: دیروز موضوع گزارش کمیسیون تلفیق را به ما منعکس کردند بنابراین نمی توانیم از آحاد کمیسیون تلفیق امضا بگیریم و همیشه روال این بود که وقتی رئیس کمیسیون گزارش داد ما این را در دستور قرار می دهیم.

وی تصریح کرد: تاریخ رسمی کار کمیسیون تلفیق 9 دی بوده است وکلای ملت 15روز برای رسیدگی وقت داشتند و 23 دی زمانشان به پایان رسید. تقاضا کردند و مهلت جدید خواستند که حداکثر طبق آئین نامه دو هفته می توانیم وقت دهیم.

وی ادامه داد: این دو هفته را وقت دادیم بنابراین دوشنبه 7 بهمن زمان دو هفته ای تمام شد و اگر آقای مصباحی مقدم هم گزارشی نمی دادند طبق آئین نامه ما باید همان لایحه را در دستور کار قرار می دادیم ما آئین نامه را دقیق بررسی کردیم و آقای مصباحی مقدم هم گزارش داده اند و از نظر آئین نامه ای هیچ اشکالی وارد نیست.

وی در خصوص عدم اطلاع توکلی که در تذکرش به آن اشاره کرده بود گفت: حتما آقای توکلی خبر داشتند چون عضو کمیسیون بودجه هستند اما درگزارش آمده است که بودجه سرجمع چقدر تغییر کرده است، تغییرات جزئی مهم نیست و مهم ترین مفاد تبصره ها است که آمده است. این سرجمع بودجه کلان، بودجه عمومی و بودجه شرکت ها است و لذا درمورد کلیات آن می توان صحبت کرد و راهی غیر از این نداریم و به محض اینکه کمیسیون تلفیق گزارش داد باید کارمان را شروع کنیم و تذکری وارد نیست

انتقاد افخمی از تبعیض جریان شبه رانتی در بودجه

پس از پاسخ لاریجانی نوبت به سخنرانی اولین مخالف رسید. شهروز افخمی نماینده مردم ملکان به عنوان مخالف کلیات بودجه به تبعیض موجود در لایحه بودجه اشاره کرد و گفت: در ماده 180قانون برنامه پنجم توسعه نیز آمده در راستای تحقق اصل 44 قانون اساسی و رسیدن به اهداف چشم انداز توسعه و نیز توزیع عادلانه، رفع تبعیض و ارتقای سطح معیشتی مناطق کمتر توسعه یافته دولت مکلف است در توزیع یارانه به نوعی عمل کند که شاخص برخورداری شهرستانهای در سطح پائین امکانات در بخش های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در پایان برنامه پنج سال حداقل ده درصد به سطح یاد شده افزایش یابد.

این نماینده مجلس ادامه داد: تعداد زیادی از نمایندگان از تبعیض جریان شبه رانتی در بودجه، عدم رعایت شاخص ها و عدم توجه دولت به مناطق کمتر توسعه یافته و به تبع آن عدم توجه به این مناطق در کمیسیون ها اعتراض کرده و در این زمینه مصادقی را عنوان کردند.

وی خطاب به نمایندگان با بیان اینکه امانت مجلس به عهده شما است، خاطرنشان کرد: دوستان ما ایراد می گیرند که امکاناتی که برای یک استان قائل شدند متناسب با اعتباراتی که برای یک شهرستان کوچک قائل شدند نیست .

رئیس سابق کمیسون تلفیق: از بررسی لایحه بودجه جلوگیری کنید

پس از افخمی نوبت به عبداللهی رسید تا به انتقاد از لایجه بودجه بپردازد. رضا عبداللهی عضو کمیسیون تلفیق که ریاست این کمیسیون را در هفت سال گذشته بر عهده داشته است با اعلام تذکری نسبت به بررسی کلیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس پیش از نهایی شدن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص این لایحه اعتراض کرد.

عبداللهی دوباره بر تذکر احمدی توکلی تاکید کرد و افزود: در جلسه دیشب اعضای کمیسیون تلفیق تعدادی از نمایندگان پیشنهادات خود را ارایه دادند اما جلسه از نصاب افتاد و تعطیل شد.

عبداللهی تصریح کرد: هنوز نمایندگان در تبصره های الحاقی در حال ارایه پیشنهاد هستند بنابراین گزارش چاپ شده که در صحن علنی در حال بررسی است گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه نیست.

عبداللهی اظهار داشت: هنوز ردیف ها و جداول لایحه بوجه در کمیسیون تلفیق به تصویب نرسیده است، قبل از توزیع گزارش کمیسیون تلفیق باید این گزارش به رای اعضای کمیسیون گذاشته می شد.

عضو کمیسیون تلفیق گفت: شما باید از آقای مصباحی مقدم گزارش بگیرید که اگر گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه نهایی شده دیگر نباید جلسه تلفیق ادامه داشته باشد و اگر نهایی نشده بررسی لایحه بودجه در صحن علنی باید متوقف شود.

لاریجانی: در زمان شما هم این اتفاقات افتاده است

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: مسایل و مشکلاتتان را در کمیسیون تلفیق مطرح و حل کنید. ما در صحن علنی نمی توانیم مشکلات کمیسیون تلفیق را حل کنیم.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: گاهی در زمان ریاست شما در کمیسیون تلفیق نیز برخی مواد می ماند و تلفیق مجدداً ارایه می داد شما هم گاهی روزهای آخر بررسی لایحه بودجه در صحن علنی بند یا ماده ای را می آوردید و ما بررسی می کردیم.

وی ادامه داد: در زمان های مختلف وقتی با ضیق وقت روبرو بودیم لایحه بودجه را همزمان در کمیسیون تلفیق و صحن علنی بررسی می کردیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق: رشد اقتصادی کشور با اجرای بودجه 93 به 3 درصد خواهد رسید

در ادامه غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق در دفاع از گزارش این کمیسیون گفت: اهداف برنامه پنجم توسعه در لایحه بودجه سال 93 رعایت شده است. بر این اساس کاهش شکاف پس انداز و سرمایه گذاری، قطع وابستگی هزینه های جاری دولت به نفت، کاهش نرخ بیکاری، کاهش ضریب جینی، توسعه و تقویت نظام استاندارد ملی، رشد اقتصادی مد نظر دولت بوده است.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی با ارائه گزارشی از آثار اقتصادی اجرای لایحه بودجه 93 گفت: با اجرای این لایحه پیش بینی می شود که رشد اقتصادی کشور به 3 درصد افزایش یابد. علاوه بر این رشد سرمایه گذاری سال 93، 2 درصد پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: نرخ تورم در سال 93 نیز 21 تا 25 درصد پیش بینی می شود.

مصباحی مقدم: مطابق آئین نامه عمل کردیم و تخلف نشده است.

پس از اعتراضات متعدد نمایندگان به نحوه رسیدگی کلیات بودجه در صحن علنی مجلس، حجت الاسلام مصباحی مقدم رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در واکنش به اعتراضات برخی نمایندگان در تذکر آئین نامه ای گفت: دولت به موقع لایحه را ارائه داد و ما هم به موقع مصوبه کمیسیون تلفیق را تقدیم مجلس کردیم، فرصتی که هیأت رئیسه به کمیسیون تلفیق داده، دو هفته بود و پس از آن یک هفته دیگر هم تمدید کرد و من از آقای ابوترابی فرد خواستم تا این فرصت را تا روز دو شنبه تمدید کند تا بتوانیم موضوع را جمع کنیم.

وی گفت: آنچه مطرح شد که رأی گیری در کمیسیون نسبت به درآمدها و هزینه ها صورت نگرفته است باید بگویم این اتفاق دوشنبه عصر رخ داد .

مصباحی مقدم با تاکید بر اینک در سالهای گذشته وقتی لایحه بودجه به صحن می آمد فاقد اعداد و ارقام صفحه اول بود، بعد متوجه شدیم که این به یک کار فنی نیاز دارد، گفت: امسال برای اولین بار طی سال های اخیر صفحه اول با عدد و رقم خدمت نمایندگان ارائه می شود.

مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: طبق آئین نامه کار کمیسیون تمام نشده است و تا زمانی که رسیدگی به بودجه پایان یافته و از شورای نگهبان برگردد و شورا آن را تأیید کند کار کمیسیون ادامه دارد که در این فرصت ارجاعی از صحن به تلفیق خواهیم داشت از این رو ما مطابق آئین نامه عمل کردیم و تخلف نشده است.

تنظیم بودجه بر اساس واقعیت و شفافیت از ویژگی های مهم بودجه است

پس از توضیحات مصباحی مقدم ایرج ندیمی عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق به عنوان موافق کلیات لایحه بودجه اظهار داشت: عمده مباحث لایحه بودجه از استحکام بالایی برخوردار است یا با دو سوم آراء رأی آورده و یا اینکه تنفیذ شده، یعنی در بودجه 92 آمده است.

وی با بیان اینکه ما چه انتظاری از بودجه سالیانه و سنواتی که سند مالی دولت است داریم گفت: آیا انتظار داریم همه مباحث و مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را حل کنیم؟ اگر چنین انتظاری است مخالفت با آن با لایحه درست است، اما اگر قرار است بودجه از جهت پاسخگویی، اسناد فرا دستی مانند برنامه و سیاست را داشته باشد ما در این راستا خودمان را محدود کردیم.

وی با بیان اینکه دولت و مجلس در بررسی لایحه بودجه هماهنگی های لازم را داشته اند گفت: تمام سعی ما این بود که بودجه را به صورت واقعی تنظیم کنیم و یکی از ویژگی های مهم لایحه بودجه 93 شفافیت آن است.

51 مورد كمك به اشخاص/ چرا 70 میلیارد تومان کمک به نهاد ریاست جمهوری قابل بررسی نیست؟

كمال عليپور نماينده مردم قائم شهر و سوادكو سخنران بعدی صحن علنی بود که در مخالفت باكليات بودجه گفت: متاسفانه در كشور ما سعي شده هر دولتي نشان دهد كه همه مسائل كشور حتي ذاتي و نهادي ناشي از عملكرد دولت قبلي است. و اين باعث مي شود مهم ترين مسائل كشور از رادار مقامات رسمي خارج شود؛ در بودجه امسال نيز برخي مسائل از رادار مقامات و دولت خارج شده است.

اين نماينده مجلس با اشاره به اينكه هنوز كار كميسيون تلفيق تمام نشده است ادامه داد: امروز متوجه شديم هنور اعداد و ارقام ماده واحده نيامده است كه اين مسئله اشكال قانوني دارد.

عليپور با انتقاد از اینکه دولت چرا جداولي را به عنوان كمك به اشخاص پيش بيني كرده است، اين مسئله از نكات تاريك بودجه است ديوان محاسبات نمي تواند درباره مسئله كمك به اشخاص ورود پيداكند، ادامه داد: 160 مورد در جدول سال گذشته كمك به افراد داشتيم امسال اين عدد به 51 نفر رسيده است آيا فقط اين 51 مورد بايد كمك بگيرند؟ در حالي كه شركت ها و موسساتي هستند كه كارهاي فرهنگي مهمي انجام مي دهند بايد به آنها كمك كنيم اما هر سال به موسسه ياس كمك مي كنيد مگر خون اين موسسه از ساير موسسات رنگين تراست؟

عليپور با بيان اينكه دولت كمك يك ميليوني سازمان تامين اجتماعي به نمايندگان را تقبيح كرد، ادامه داد: چگونه است كه نهاد رياست جمهوري 70 ميليارد تومان كمك دريافت مي كند كه قابل بررسي و ورود هم نسيت يا معاونت امور مجلس رياست جمهوري 3 و نيم ميليارد تومان ومعاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رياست جمهوري 3 ميليارد تومان كمك دريافت مي كند اما قابل بررسي نيست.

انتقاد از کاهش بودجه دفاعی/ افزایش 18 درصدی حقوق کارمندان به معنای فقیرتر شدن دهک های پایین

شکر خدا موسوی نماینده مردم اهواز دیگر مخالفی بود که در مجلس نسبت به کلیات بودجه 93 واکنش نشان داد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه تنظیم بودجه انقباضی چه پیامی در عرصه سیاست خارجی و اقتصادی داخل خواهد داشت، گفت: کاهش بودجه دفاعی کشور به چه معنایی است؟ وقتی مقامات رسمی شیطان بزرگ و اسرائیل غاصب پس از توافق ژنو از حمله نظامی به عنوان گزینه محتمل و روی میز سخن می گویند، تا چه میزان با ادعای حفظ استقلال و عزت کشور توسط دولت یازدهم تناسب دارد؟

وی با تاکید بر تورم 25 درصدی، افزایش 18 درصدی حقوق و مزایا برای کارمندان را به معنای فقیرتر شدن دهک های پایین جامعه دانست و افزود: آیا حفظ همین وضع موجود و قدرت خرید در سطح فعلی انتظار زیادی از دولت جدید و مدعی امید بود؟ آیا در برهه سیاسی و حساسی که همه می دانیم دولت جمهوری اسلامی در شرایط ناپایدار تحریم های ظالمانه قرار دارد و مصمم است در عرصه مذاکره و تعامل با دولت های زورگوی غربی حافظ استقلال و عزت ایران اسلامی باشد، ادامه وابستگی 40 درصدی به درآمدهای نفتی یعنی 77 هزار میلیارد تومان با در نظر گرفتن هر بشکه 100 دلار و فروش روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت، خالی کردن دست فرزندان انقلابی ما در فرایند فرسایشی مذاکرات و پیوند زدن سرنوشت اقتصاد کشور با موضوع تحریم ها نیست؟

درخواست توکلی برای رای منفی مجلس به کلیات بودجه 93/ لایحه 102 هزار میلیارد تومان کسری آشکار دارد

احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس بار دیگر به مخالفت با کلیات لایحه بودجه پرداخت. توکلی این بار به عنوان سخنران مخالف کلیات بودجه سال 93 به کسری بودجه اشاره کرد و گفت: کسری بودجه ظاهرا صفر است. اما اگر درآمد مالیاتی را از کل منابع کم کنیم، و مانده را با هزینه ها مقایسه نمائیم کسری واقعی در لایحه آشکار میشود که 102 هزار میلیارد تومان است.

توکلی با تاکید بر اینکه دولت بایستی ابتدا راهبرد خود را برای کاهش شدت انرژی مشخص کند، گفت: اما پیشنهاد دولت درکمیسیون از نظر درآمدی عینا پذیرفته شد. یعنی قبول شد که52 هزار میلیارد تومان از افزایش قیمت حامل های انرژی دررآمد کسب شود که به معنای حداقل دوبرابر شدن قیمت همه حامل هاست. این حد از افزایش تورم تولید کننده را لااقل 10 واحد درصد اضافه بر تورم معمول، بالا میبرد و قیمت مصرف کننده چند واحد درصد بیشتر. یعنی باید منتظر تورمی حدود 40 درصد و رکودی افزون بر وضع فعلی باشیم.

وی در پایان از نمایندگان خواست تا به کلیات رای منفی بدهید تا بر اساس تبصره 3 ماده 186 آئین نامه داخلی گزارش به کمیسیون تلفیق برگردد.

مشکل بودجه شهرستان‌ها در کمیسیون تلفیق رفع شد/ درآمدهای بودجه 93 قابل تحقق است

پس از نطق توکلی نوبت به یکی دیگر از موافقین لایحه بودجه رسید. اسماعیل جلیلی با دفاع از لایحه گفت: رویکرد قانون‌مدارانه دولت در ارائه لایحه بودجه، شفافیت درآمدها و هزینه ها نسبت به سال های گذشته از امتیازات ویژه ای است که به ما کمک می کند تا کلیات لایحه بودجه را با توجه به وابستگی بودجه به قوانین بالادستی به تصویب برسانیم.

نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس شورای اسلامی به تشریح دو نگاه بدبینانه و خوشبینانه به لایحه بودجه پرداخت و گفت: مطالباتی که از دولت های قبل انباشته شده منابع محدود، شرایط بین المللی، وضعیت رشد تورم، کاهش رشد اقتصادی، شرایط نقدینگی، مشکلات تولید و مشکلات تامین منابع حوزه های اقتصادی چالش هایی است که دولت در تحقق بودجه 93 و تدوین لایحه بودجه 93 داشته است.

جلیلی با اشاره به اعتراض برخی نمایندگان در مخالفت با لایحه بودجه به دلیل عدم توجه به بودجه برخی استان ها اعتقاد داشت که این مشکل با رویکرد کمیسیون تلفیق حل شده است.

نماینده موافق بودجه: 7500 میلیارد تومان به بودجه دفاعی اضافه شد

پس از جلیلی نوبت به حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر رسید تا از لایحه دولت دفاع کند.

وی با اشاره به توجه ویژه در این لایحه به بخش سلامت تصریح کرد: 22 میلیون نفر از جمعیت روستایی و شهری که تحت پوشش بیمه سلامت نبودند در بودجه سال بعد تحت پوشش قرار می گیرند.

حاجی‌دلیگانی با حمایت از بودجه فرهنگی و آموزشی در لایحه ارائه شده به انتقاد یکی از مخالفین در رابطه با بودجه دفاعی پاسخ داد و گفت: علاوه بر این چیزی که دولت در لایحه آورده است 7500 میلیارد تومان به بودجه دفاعی اضافه کردیم تا خودمان را در مقابل تهدیدهای توخالی استکبار و آمریکا آماده نگه داریم.

بودجه 93 سیاستی برای مهار تورم ندارد

مصطفی افضلی فرد دیگر نماینده ای بود که به ترتیب نوبت دهی هیات رئیسه به مخالفت با کلیات بودجه پرداخت و گفت: در خوش بینانه ترین حالت در صورتی که دستاوردهای اقتصادی مذاکرات بتواند درآمدهای نفتی را بهبود بخشد، بستر و امکان تداوم تولید افزایش یابد، امکان رشد اقتصادی صورت می پذیرد.

وی با بیان اینکه مسئولان دولتی معتقدند در بودجه 93 هدف شغل آفرینی پایدار است اما موارد بیان شده در این باره در عمل نمی تواند جوابگوی نیاز اشتغالزایی باشد، گفت: هیچ یک از این اقدامات سیاست های جدیدی برای کاهش بیکاری محسوب نمی شود و در حقیقت بودجه در کنترل بیکاری اقدامی نانجام نمی دهد.

نماینده مردم اردبیل با اشاره به اینکه یکی از بارزترین نماد بحران اقتصاد نرخ تورم است، گفت: کاهش ارزش پول ملی و فشارهای هزینه های ناشی از قانون هدفمندی دو عامل تورم بود اما بررسی لایحه بودجه 93 نشان می دهد سیاست ویژه ای برای مهار تورم وجود ندارد؛ پیش از مهار تورم باید عامل ایجاد آن مشخص شود.

آقای توکلی! شما باید نحوه رسیدگی به بودجه را اصلاح می‌کردید

زمانی که نوبت به محمدباقر شریعتی رسید وی در موافقت با کلیات لایحه بودجه بیان اینکه در برنامه پنج ساله باید رشد اقتصادی 8 درصد باشد اما اکنون منفی 7 درصد است، گفت: بودجه سال 93 در راستای کاهش تورم و رشد اقتصادی و کمک به بخش خصوصی با استفاده از ظرفیت های اقتصادی است.

شریعتی شفافیت در منابع را از ویژگی های مثبت لایه بودجه 93 برشمرد و اظهار داشت: اطمینان از تحقق منابع بودجه وجود دارد. همچنین افزایش سهم مالیات ها از ویژگی های بودجه بوده و خودداری از دست اندازی منابع صندوق توسعه ملی از ویژگی های این بودجه است.

وی همچنین خطاب به توکلی نماینده مردم تهران در مجلس گفت: آقای توکلی شما که نحوه رسیدگی به بودجه را قبول ندارید باید آن را اصلاح کنید، شما که متخصص بودجه هستید، ما نمایندگان باید نحوه رسیدگی را اصلاح کنیم و دولت در این جا نقشی ندارد.

با این بودجه دولت برای تامین منابع باید به مردم فشار بیاورد!

اما زمانی که نوبت به نماینده مخالف رسید وی به انتقاد از افزایش دو برابری درآمد مالیاتی در بودجه پرداخت. مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مخالفت با کلیات لایحه بودجه گفت: بودجه سال 92، 210 هزار میلیارد تومان بود و عملکرد ما 110 هزار میلیارد تومان، اما بودجه امسال 195 هزار میلیارد است. یعنی 85 درصد افزایش داشته ایم؛ مگر چه اتفاقی قرار است بیافتد که این 85 درصد تامین شود؟

لاهوتی ادامه داد: وصولی ما در سال گذشته 27 هزار میلیارد بوده است، اما امسال دولت باید دو برابر وصولی داشته باشد.

نماینده مردم لنگرود در مجلس افزود: این دولت قانونمند است و نمی تواند مثل دولت قبل از بانک مرکزی استقراض کند تا این اختلاف رقم را تامین کند. بنابراین برای تامین آن باید به مردم فشار بیاورد؛ حامل های انرژی صددرصد افزایش قیمت خواهد داشت. حال این سوال وجود دارد که آیا در شرایط کنونی امکان تامین آن وجود دارد یا نه؟

کمیسیون تلفیق لایحه بودجه دولت را هدف دار کرد

موافق بعدی کلیات بودجه یکی از اعضای هیأت رئیسه بود. شاهین محمد صادقی در جلسه صبح امروز، گفت: کمیسیون تلفیق، بودجه دولت را هدف دار کرد یعنی بسیاری از نکات مبهم و مسائلی که درآن دیده نشده بود را دید و در گزارش خود لحاظ کرد.

وی یکی از نکات مثبت لایحه بودجه 93 کل کشور را تحلیل درست از واقعیات سیاسی و اقتصادی خواند و گفت : در بودجه 93 نه سیاه نمایی صورت گرفته و نه بلند پروازی انجام شده است.

محمد صادقی با اشاره به شفافیت نسبی بودجه 93 گفت: این موضوع کاملا قابل بررسی و پیگیری و اهداف بودجه قابل دستیابی است.

نماینده مخالف: کسری بودجه به 63 هزار میلیارد خواهد رسید

نماینده محلات یکی دیگر از نمایندگانی بود که به مخالفت با کلیات بودجه پرداخت. علیرضا سلیمی در مجلس شورای اسلامی به بررسی کلیات لایحه بودجه 93 پرداخت و گفت: در سال 92، 12 هزار میلیارد کسری داشتیم و طبق پیش بینی ها در سال 93 این کسری به 63 هزار میلیارد خواهد رسید که فشار آن بر روی مردم خواهد بود و تولید با مشکلات بیشتری روبرو خواهد شد و نتیجه آن کاهش مصرف است.

وی با بیان اینکه با توجه به این بودجه عملاً در سال 93 با افزایش قیمت ها روبرو می شویم، گفت: در بخش هدفمندی یارانه ها شفافیت دیده نمی شود و اینکه سهم مردم به چه میزان است ابهام دارد.

نماینده موافق بودجه: توجه ویژه دولت به اتمام پروژه های نیمه تمام

سیدرمضان شجاعی کیاسری نماینده مردم ساری در موافقت با کلیات این لایحه گفت: همه همکاران تا کنون شاهد لایحه هایی از بودجه بوده ایم که از بی انضباطی رنج می برد و مشکلاتی را در عرصه عمل به همراه داشت.

این نماینده مجلس گفت: در بودجه سال جاری می توان پیش بینی کرد که 250 پروژه اساسی به اتمام می رسد و مشارکت دولت در بخش خصوصی و طرح های نیمه تمام شاهد هستیم.

وی با تاکید بر اینکه بودجه امسال را نباید مدینه فاضله بدانیم، گفت: این بودجه نسبت به بودجه های سالیان گذشته امتیازات بیشتری دارد و به ایثارگران و جانبازان توجه ویژه ای شده است.

رسایی: تعلق نیمی از درآمد نفتی به شرکت نفت ناعادلانه است/ تشریح ارتباط توافقنامه ژنو با کلیات بودجه سال 93

حمید رسایی نماینده مردم تهران یکی دیگر از مخالفین کلیات بودجه بود که اظهاراتش در مجلس جنجال بپا کرد.

وی در بخشی از مخالفت خود با کلیات بودجه گفت: درست است که مشاور عالی رئیس جمهور همه آنهایی که به ایشان رای ندادند را افراطی و تندگو می داند اما نمی تواند واقعیت های روشن در توافقنامه ژنو و ارتباط آن با بودجه 93 را نادیده گرفت، بلاتکلیف ماندن حدود 96 میلیارد دلار از قطره چکانه شده 4 میلیارد دلار از مجموع 100 میلیارد دلار اموال خودمان که نه مسئولین نفتی و مسئولین بانک مرکزی و نه مسئولین خزانه داری کل کشور در چگونگی تقدیم آن هیچ اطلاع رسانی نکرده و نمی کنند به عهده کیست؟.

در این بخش از سخنان رسایی به دلیل دو دو کردن نمایندگان فضای مجلس بر هم ریخت که محمدحسن ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه را بر عهده داشت گفت: بر اساس آیین نامه داخلی مجلس یکی از بحث هایی که موافق و مخالف بر آن تاکید دارند این است که در دایره موضوع بحث شود، قضاوت عمومی همکاران ما ملاک است و قضاوت عمومی این است که اظهارات شما با نقد بودجه تفاوت دارد.

وی ادامه داد: اگر خارج از بحث صحبت کنید میکروفن شما را قطع می کنم که در پاسخ این اظهارات ابوترابی فرد تعدادی از نمایندگان فریاد احسنت احسنت سر دادند که رسایی گفت اشکالی ندارد آقایان پلمپ بزنید!

رسایی ادامه داد: من درباره ارتباط یک توافق بین المللی بسیار مهم با بودجه صحبت می کنم که این حق من است اگر تعدادی مخالف هستند لطف کرده سکوت کنند و نقدها را بشنوند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: بودجه ای که متکی به درآمدهای نفتی باشد و بر مصرف گرایی تاکید کند و از 194 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی 148 میلیارد تومان آن هزینه های جاری و مصرفی باشد چگونه می تواند در برابر تهدیدات آمریکا در خصوص موضوعاتی که نمی توانم اسم آن را بیاورم مقاومت کند.

وی افزود: حدود سه میلیون خانوار منتظر حل مشکل مسکن مهر هستند، این بودجه چه راه حلی برای مسکن مهری که رئیس جمهور در نطق های انتخاباتی خود آن ها را وعده داد و 57 دهم درصد رای لب مرزی کسب کرد، دارد؟

واکنش سخنگوی دولت: قصد ما برای بهبود روند اجرای هدفمندی ارائه لایحه بود/ ارائه تبصره از سر ناچاری بود

محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پس از جلسه صبح امروز در جمع خبرنگاران حضور یافت و برخی از سخنان نمایندگان مخالف را پاسخ داد

نوبخت با بیان اینکه مجلس علاقه مند بود زودتر از مفاد لایحه مطلع شود، تصریح کرد: بنابراین ساز و کار اجرای قانون هدفمندی در سال 93 را در قالب یک تبصره به مجلس تقدیم کردیم، کمیسیون ها هم در فرصت محدود این تبصره را بررسی کردند و در فرصت محدودی نیز پیشنهادات در کمیسیون تلفیق بررسی شد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اظهار داشت: امیدوار بودیم وقت بیشتری در اختیار دولت و مجلس برای بررسی این تبصره وجود داشته باشد، اما بالاخره در مدتی کوتاه نمایندگان و کمیسیون های تخصصی پیشنهادات خود را به کمیسیون تلفیق ارائه دادند و آنچه امروز در صحن علنی مورد بررسی قرار می‌گیرد، در واقع برآیند همه پیشنهادات و نظرات کمیسیون های تخصصی و تلفیق است.

وی ادامه داد: اجرای قانون هدفمندی یارانه ها فراتر از بودجه است و هر سال در قانون بودجه مشخص می شود که چند درصد اجرای این قانون رشد خواهد داشت.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در خصوص سناریوی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها گفت: زمانیکه سرجمع درآمدها تصویب شود، دولت باید در خصوص افزایش قیمت حامل های انرژی تصمیم گیری کند تا کمترین فشار به مردم وارد شود.

50 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه وابسته به نفت است

علی نعمت چهاردولی نماینده مردم ملایر اولین نماینده ای بود که در نوبت عصر به مخالفت با کلیات لایحه بودجه پرداخت. چاردولی در ارائه دلایل مخالفت خود با اشاره به معضلات مناطق روستایی و کمتر توسعه‌یافته و عدم توجه به آنها در لایحه بودجه 93 افزود: عدم توجه به راهها‌ی روستایی و کمتر توسعه‌ یافته، عدم توجه به آب کشاورزی و آب شرب و عدم توجه به بهداشت و درمان روستاییان از جمله مواردی است که باید در لایحه بودجه 93 دیده می شد. اگر در بودجه دیده نشود، پس کجا باید به آنها توجه کرد؟

چهاردولی در پایان نسبت به عدم توجه به فرهنگیان در بودجه 93 اشاره کرد و گفت: با افزایش 18 درصدی حقوق و تورم 40 درصدی، فرهنگیان چگونه می توانند به زندگی خود بپردازند.

نگرانی از افزایش قیمت حامل های انرژی

مخالف بعدی که پشت تریبون مجلس قرار گرفت نوذر شفیعی نماینده مردم ممسنی بود که در مخالفت با کلیات لایحه بودجه گفت: سیاست دولت این بود که تورم را کاهش دهد، اما تمام اسناد از جمله مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نشان می دهد که در جریان هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده افزایش تورم خواهیم داشت.

این نماینده مجلس ادامه داد: افزایش قیمت حامل های انرژی در سال آینده برای همه دغدغه است.

شفیعی در پایان خاطر نشان کرد: باید بودجه همه مجموعه هایی که از بودجه کشور استفاده می کنند، در لایحه بیاید، اما این مساله یا در لایحه نیامده یا شفاف نیست.

توجه به سرمایه گذاری خارجی از مهمترین امتیازات این لایحه است

پس از سخنان شفیعی، محمد اسماعیل نیا نماینده مردم کاشمر در مقام موافق کلیات لایحه بودجه به ایراد سخنرانی پرداخت.

وی در موافقت با لایحه بودجه سال 93 ضمن بر شمردن مزایای این لایحه گفت: قانونگرایی، بودجه ریزی عملیاتی شفاف و توجه به سرمایه گذاری خارجی از مهمترین امتیازات این لایحه است.

عضو کمیسون تلفیق اظهار داشت: در لایحه بودجه 93 سرمایه گذاری خارجی 35 میلیارد دلار دیده شده است. علاوه بر این 2 درصد از سهم بودجه در اختیار استانها قرار می گیرد که تحولی بسیار مهم است. وی گفت: سهم 29 درصدی صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی و تبصره هدفمندی یارانه از مهمترین تحولات لایحه بودجه 93 نسبت به سالهای قبل است.

آخرین موافق: ردیف های متفرقه در بودجه امسال کاهش یافته است

سلیمان عباسی نماینده مردم گنبدکاووس در جلسه علنی نوبت عصر روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی به عنوان آخرین موافق در دفاع از کلیات لایحه بودجه 93 گفت: توجه به اشتغال زایی و رفاه عمومی مردم به خصوص روستاییان، عشایر و مستمندان از برجستگی های لایحه بودجه 93 است.

وی شفافیت در اعداد، ارقام و منبع بودجه را از دیگر ویژگی های مثبت لایحه بودجه دانست و گفت: در این لایحه شاهد کاهش ردیف های متفرقه در انضباط مالی در احکام و جداول بوده ایم که سعی شده است کاهش رشد نقدینگی را داشته باشد.

بعد از اظهارات نمایندگان موافق و مخالف، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه بودجه 93 را به تصویب رساندند.

هیات رئیسه مجلس تلاش دارد تا 22 بهمن بررسی این لایحه را در صحن علنی به پایان برساند.

دولت لایحه پیشنهادی خود برای بودجه 93 را با رقم 190 هزار میلیارد تومان ارائه کرده است.