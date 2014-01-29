به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه جلسه علنی نوبت عصر مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه بودجه نوذر شفیعی نماینده مردم ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه گفت: تقسیم‌بندی‌های کمیسیون عمرانی در بودجه اعم از پروژه هایی که پیشرفت آنها کمتر از 20 و 30 درصد یا بالای 80 درصد است، ناعادلانه است، زیرا در برخی موارد یک پروژه ناقص که پیشرفت آن زیر 30 درصد است، جان چندین نفر را می گیرد.

وی با اشاره به سیاست های ضد تورمی دولت گفت: سیاست دولت این بود که تورم را کاهش دهد، اما تمام اسناد از جمله مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نشان می دهد که در جریان هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده افزایش تورم خواهیم داشت.

این نماینده مجلس ادامه داد: افزایش قیمت حامل های انرژی در سال آینده برای همه دغدغه است.

شفیعی با اشاره به بخش کشاورزی در لایحه بودجه 93 گفت: نباید فراموش کنیم که برخی محصولات کشاورزی استراتژیک هستند، بنابراین وابستگی در این حوزه ها، وابستگی ساختاری بین ما و دنیای خارج بوجود می‌آورد.

نماینده مردم ممسنی و رستم افزود: 13.5 درصد تولید ناخالص ما را بخش کشاورزی انجام می‌دهد، اما تنها 2.5 درصد بودجه برای آن در نظر گرفته شده است.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه اگر دولت و کمیسیون تلفیق صلاح بدانند که لایحه بودجه مورد بررسی دقیق‌تری قرار گرفته تا شفاف شود، گفت: بودجه چندان شفاف نیست، هنوز فرصت داریم. بهتر است مطالعه دقیق‌تر بر روی آن انجام شود.

شفیعی در پایان خاطر نشان کرد: باید بودجه همه مجموعه هایی که از بودجه کشور استفاده می کنند، در لایحه بیاید، اما این مساله یا در لایحه نیامده یا شفاف نیست.