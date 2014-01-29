50 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه وابسته به نفت است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی نوبت عصر روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی کلیات لایحه بودجه 93، علی نعمت چهاردولی نماینده مردم ملایر در مخالفت با کلیات لایحه بودجه گفت: لایحه بودجه با توجه به اینکه باید نشان‌دهنده چگونگی رشد شاخص های کلان کشور همچون رشد نقدینگی، نرخ تورم و رشد اشتغال باشد، آیا شاخص های ارائه شده از سوی دولت و نیز تبصره هدفمندی با این مساله همخوانی دارد یا نه؟، در حالی که کمیسیون تلفیق باید به این مساله به طور جدی می پرداخت.

وی افزود: اعداد و ارقام منابع و مصارف تبصره هدفمندی یارانه‌ها نامعلوم است، بدون در نظر گرفتن اعداد و ارقام نمی توان تصمیم گرفت.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه بر اساس برنامه پنج ساله توسعه باید اتکاء به نفت کم باشد، گفت: در بودجه 93، 50 هزار میلیارد تومان از منابع وابسته به نفت است که احتمال محقق نشدن آن زیاد است.

چهاردولی با اشاره به اعتبارات عمرانی پروژه های بالای 80 درصد افزود: این مساله با عدالت سازگار نیست. تکلیف شهرستان‌ها و استان‌هایی که چنین پروژه‌ای ندارند، چیست؟ آیا شهرهای کلان باید کلان‌تر شوند و شهرهای محروم همچنان محروم باقی بمانند؟

نماینده مردم ملایر ادامه داد: در گزارش کمیسیون تلفیق صرفا ارقام وجود دارد، در حالی که ارقام در ردیف ها است و این ردیف ها در اختیار نمایندگان قرار نگرفته است.

وی با بیان اینکه بودجه شرکت ها حدود دو سوم بودجه کل کشور است، گفت: این مساله نیز در کمیسیون تلفیق مورد رسیدگی قرار نگرفت و گزارشی هم از آن وجود ندارد.

چهاردولی با اشاره به معضلات مناطق روستایی و کمتر توسعه‌یافته و عدم توجه به آنها در لایحه بودجه 93 افزود: عدم توجه به راهها‌ی روستایی و کمتر توسعه‌ یافته، عدم توجه به آب کشاورزی و آب شرب و عدم توجه به بهداشت و درمان روستاییان از جمله مواردی است که باید در لایحه بودجه 93 دیده می شد. اگر در بودجه دیده نشود، پس کجا باید به آنها توجه کرد؟

چهاردولی گفت: سال گذشته حدود پنج هزار روستا با تانکر آبرسانی شد. ردیف ملی برای آب روستایی دیده شده است، اما 200 تا 300 میلیارد تومان حلال مشکل نیست.

نماینده مردم ملایر همچنین به مطالبات پیمانکاران اشاره و بیان کرد: ندیدن مطالبات پیمانکاران در بودجه 93 به منزله تعطیلی پروژه‌ها است.

چهاردولی در پایان نسبت به عدم توجه به فرهنگیان در بودجه 93 اشاره کرد و گفت: با افزایش 18 درصدی حقوق و تورم 40 درصدی، فرهنگیان چگونه می توانند به زندگی خود بپردازند.