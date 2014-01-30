وستهام فوتبال قرن نوزدهمی بازی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، چلسی با تساوی در بازی شب گذشته مقابل وستهام، فاصله اش با صدر جدول رقابتهای لیگ برتر به سه امتیاز رسید.

مورینیو با نارضایی از نتیجه حاصل شده، اظهار داشت: بازی بسیار دشواری بود چراکه فقط یک تیم می‎خواست بازی کند و این کار را مشکل می‎کرد. مسابقه فوتبال با بازی دو تیم معنا می‎گیرد اما در این بازی، فقط یک تیم بازی می‎کرد و تیم دیگر بازی نمی‎کرد.

سرمربی پرتغالی چلسی در ادامه گفت: من به سام آلاردایس گفتم و دوباره این موضوع را تکرار می‎کنم: آنها به امتیاز نیاز دارند و آنها به امتیاز نیاز دارند. برای همین به اینجا آمدند و آنگونه که خواستند بازی کردند. آیا این قابل قبول است: شاید بله.

وی ادامه داد: چندان نمی‎توانم انتقاد کنم. چرا که اگر من هم در موقعیت او بودم شاید همین روند را در پیش می‎گرفتم. شاید. در ضمن من به او گفتم که این یک بازی لیگ برتری نیست. این بهترین لیگ در جهان نیست بلکه یک بازی قرن نوزدهمی است.