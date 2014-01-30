وستهام فوتبال قرن نوزدهمی بازی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، چلسی با تساوی در بازی شب گذشته مقابل وستهام، فاصله اش با صدر جدول رقابتهای لیگ برتر به سه امتیاز رسید.
مورینیو با نارضایی از نتیجه حاصل شده، اظهار داشت: بازی بسیار دشواری بود چراکه فقط یک تیم میخواست بازی کند و این کار را مشکل میکرد. مسابقه فوتبال با بازی دو تیم معنا میگیرد اما در این بازی، فقط یک تیم بازی میکرد و تیم دیگر بازی نمیکرد.
سرمربی پرتغالی چلسی در ادامه گفت: من به سام آلاردایس گفتم و دوباره این موضوع را تکرار میکنم: آنها به امتیاز نیاز دارند و آنها به امتیاز نیاز دارند. برای همین به اینجا آمدند و آنگونه که خواستند بازی کردند. آیا این قابل قبول است: شاید بله.
وی ادامه داد: چندان نمیتوانم انتقاد کنم. چرا که اگر من هم در موقعیت او بودم شاید همین روند را در پیش میگرفتم. شاید. در ضمن من به او گفتم که این یک بازی لیگ برتری نیست. این بهترین لیگ در جهان نیست بلکه یک بازی قرن نوزدهمی است.
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