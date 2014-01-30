این بهترین بازی خارج از خانه ما بود/ شش گل کم زدیم!

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچسترسیتی شب گذشته موفق شد با نتیجه 5 بر در زمین تاتنهام به برتری برسد و بالاتر از آرسنال در صدر جدول رده بندی رقابتهای لیگ برتر قرار بگیرد.

"مانوئل پلگرینی" در نشست خبری پایان بازی اظهار داشت: خوشحالم چون ما در صدر جدول هستیم ضمن اینکه بازی خیلی خوبی را هم انجام دادیم. شاید این بهترین بازی خارج از خانه ما در این فصل از رقابتها بود. اینکه شما بتوانید در این ورزشگاه پنج گل بزنید کار ساده ای نیست و من تاکید می‎کنم که ما پنج - شش موقعیت مسلم گلزنی را هم از دست دادیم.

سرمربی من سیتی افزود: تیم ما به خوبی دفاع کرد و برای همین است که بازی کاملی از خود نشان دادیم. تاتنهام تیم خوبی است و در موقعیت خوبی قرار دارد. ما در حال حاضر به قهرمانی فکر نمی‎کنیم چون 15 بازی پیش رو داریم و این خیلی مهم است.