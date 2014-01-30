محدودیت های ترافیکی آخر هفته اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام پلیس راه کشور تردد موتور سيكلت تا ساعت 24 روزجمعه از محورهاي كرج- چالوس، هراز، فيروزكوه و محور تهران- سمنان- مشهد و بالعكس ممنوع است.



جاده چالوس



تردد انواع تريلر و كاميون از محور كرج- چالوس كماكان ممنوع است. تردد انواع وسايل نقليه از ساعت 14:30 تا 24 روز جمعه از كرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده وبا اعلام مامورين پليس راه در محل تردد انواع وسايل نقليه از ساعت 17:30 تا24 روز جمعه از 15 كيلومتر بالاي مرزن آباد(دزبن) به سمت كرج بصورت يكطرفه خواهد بود.



جاده هراز



تردد تريلرها ازمحور هرازكماكان ممنوع بوده و تردد كاميونها وكاميونت ها به استثناي حاملان موادسوختي و فاسد شدني از ساعت 12 تا 24 روز چهارشنبه و همچنین از ساعت 6تا 24 روز پنج شنبه و جمعه از محور هراز ممنوع است.



تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 14 تا18 روز جمعه از مبارک آباد تا امام زاده هاشم در استان تهران به منظور تخلیه بار ترافیکی پیست آبعلی ممنوع خواهد بود.



محور دماوند



تردد تریلر ها به استثناي حاملين موادسوختي و فاسد شدني از ساعت 6 تا 24 روز جمعه از محور تهران به قائم شهر و بالعکس ممنوع است.



ضمناً مركزاطلاعات وكنترل ترافيك پليس راهور ناجا با شماره تلفن 120 و 88255555 (ده خط) به طور شبانه روزي پاسخگوي وضعيت راههاي كشور و امداد رساني احتمالي به مسافران است.