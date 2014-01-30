روند انهدام سلاح های شیمیایی سوریه طبق جدول زمانی پیش نمی رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارشی به شورای امنیت اعلام کرد: روند نابودی سلاح های شیمیایی سوریه علیرغم توانایی دمشق برای تسریع در این روند، عقب تر از جدول زمانی تعریف شده برای انهدام این سلاح ها است.

وی با بیان این مطلب افزود: موعد نهایی انتقال سلاح های شیمیایی به خارج سوریه 30 ژوئن (خرداد ماه 93) است اما به نظر می رسد این روند ماه ها به تاخیر بیفتد و باید برای این تاخیر راه حلی یافت.

دبیرکل سازمان ملل متحد اظهار داشت که با مسئولان سوریه درباره نگرانی اش در قبال این تاخیر گفتگو کرده است و دمشق باید تلاش های خود را برای تسریع در انتقال سلاح های شیمیایی به خارج افزایش دهد و به قطعنامه های شورای امنیت و توافقنامه های امضا شده با سازمان منع گسترش سلاح های شیمیایی پایبند باشد.

از سوی دیگر رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد: تنها 5 درصد از زرادخانه شیمیایی سوریه تخلیه شده است و این در حالی است که قرار بود تا آخر هفته آتی تمامی مواد سمی برای انهدام به خارج سوریه منتقل شوند.