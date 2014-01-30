به گزارش خبرنگار مهر، 15 سینمای تهران از جمله سینما آزادی، سینما اریکه، سینما استقلال، پردیس تماشا، سینما جوان، خانه هنرمندان، پردیس راگا، پردیس زندگی، سینما سمرقند، سینما شکوفه، سینما فرهنگ، سینما فلسطین، پردیس کیان، سینما ماندانا و پردیس ملت 12 تا 22 بهمن میزبان مردم برای تماشای فیلم‌های سینمایی جشنواره فیلم فجر است.

این آثار که در بخش‌های مختلفی چون سودای سیمرغ، نگاه نو، نوعی تجربه و خارج از مسابقه در جشنواره حضور دارند، در این 15 سینما در نقاط مختلف تهران اکران می‌شوند.

سایت جشنواره فیلم فجر، فهرست کامل جدول نمایش فیلم‌ها را منتشر کرده است که علاقمندان با مراجعه به این لینک می‌توانند برنامه این 15 سینما را به صورت جداگانه در فایل‌های پی دی اف دریافت کنند.

سی و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر به دبیری علیرضا رضاداد از ۱۲ تا ۲۲ بهمن‌ماه برگزار می‌شود.