محمدی و بنیادی فر داوران دیدارهای سرخابی های تبریز در هفته بیست و پنجم لیگ برتر

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های تراکتورسازی و گسترش فولاد تبریز از ساعت 14:30 فردا جمعه 11 بهمن به طور همزمان در هفته بیست و پنجم لیگ برتر فوتبال کشور به ترتیب برابر تیم های داماش گیلان و ذوب آهن اصفهان به میدان خواهند رفت.

بر این اساس دیدار تیم های تراکتورسازی و داماش گیلان را جمشید محمدی سوت خواهد زد. در این بازی محمدی را علی میرزابیگی و سعید آلوردی به عنوان کمک داور و سیدوحید کاظمی به عنوان داور چهارم در امر قضاوت یاری می کنند و علیرضا یزدانی هم ناظر داوری خواهد بود.

همچنین موعود بنیادی فر دیدار تیم های ذوب اهن اصفهان و گسترش فولاد تبریز را با کمک سعید علی نژادیان و بهروز برون قضاوت خواهد کرد. محمد کمانی داور چهارم این دیدار است و خداداد افشاریان نیز بر نحوه قضاوت تیم داوری نظارت خواهد داشت.