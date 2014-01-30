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۱۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۵۹

محمدی و بنیادی فر داوران دیدارهای سرخابی های تبریز در هفته بیست و پنجم لیگ برتر

محمدی و بنیادی فر داوران دیدارهای سرخابی های تبریز در هفته بیست و پنجم لیگ برتر

تبریز – خبرگزاری مهر: جمشید محمدی و موعود بنیادی فر دیدارهای تراکتورسازی و گسترش فولاد تبریز در هفته بیست و پنجم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور را قضاوت خواهند کرد. دیدار تیم های تراکتورسازی و داماش از ساعت 14:30 جمعه 11 بهمن در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار خواهد شد و تیم گسترش فولاد تبریز همزمان در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان میهمان تیم ذوب آهن خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های تراکتورسازی و گسترش فولاد تبریز از ساعت 14:30 فردا جمعه 11 بهمن به طور همزمان در هفته بیست و پنجم لیگ برتر فوتبال کشور به ترتیب برابر تیم های داماش گیلان و ذوب آهن اصفهان به میدان خواهند رفت.

بر این اساس دیدار تیم های تراکتورسازی و داماش گیلان را جمشید محمدی سوت خواهد زد. در این بازی محمدی را علی میرزابیگی و سعید آلوردی به عنوان کمک داور و سیدوحید کاظمی به عنوان داور چهارم در امر قضاوت یاری می کنند و علیرضا یزدانی هم ناظر داوری خواهد بود.

همچنین موعود بنیادی فر دیدار تیم های ذوب اهن اصفهان و گسترش فولاد تبریز را با کمک سعید علی نژادیان و بهروز برون قضاوت خواهد کرد. محمد کمانی داور چهارم این دیدار است و خداداد افشاریان نیز بر نحوه قضاوت تیم داوری نظارت خواهد داشت.

کد مطلب 2224951

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