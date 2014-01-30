سرمایه گذار قلابی شركت هاي تلفن همراه در ساوه دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تابستان سال جاري پرونده اي از دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان ساوه با موضوع كلاهبرداري يك شركت سرمايه گذاري به پليس آگاهي ارجاع و بررسي موضوع در دستور كار كارآگاهان پليس قرار گرفت.

در مراحل اوليه تحقيقات ، مالباخته با حضور در پليس آگاهي شهرستان اظهار داشت: سال گذشته در آگهي هايي كه در روزنامه اي محلي منتشر شده بوده متوجه دعوت براي سرمايه گذاري توسط يك شركت سرمايه گذاري طرف قرار داد با دو شركت تلفن همراه شده و به اين خاطر به محل فعاليت اين شركت در شهر ساوه مراجعه كردم.

وي افزود: ابتدا مبلغ 150 ميليون ريال در اين شركت سرمايه گذاري نموده و بعد از گذشت چند ماه و وصول سود قابل توجه، پدرم را نيز تشويق و وي نيز مبلغ 100 ميليون ريال در اين شركت سرمايه گذاري كرد كه بعد از گذشت يك سال از سرمايه گذاري در اين امر متوجه تعطيلي و فرار صاحب شركت شديم.

بنا بر اين گزارش با توجه به اهميت موضوع كارآگاهان بررسي موضوع را در دستور كار خود قرار داده و در زمان تحقيقات و رسيدگي به پرونده تعداد 19 نفر ديگر از شهروندان كه به اين شكل از آن ها كلاهبرداري شده بود شناسايي شدند.

فرمانده انتظامي شهرستان ساوه در اين باره گفت: در تحقيقاتي جامع ، كارآگاهان دريافتند شخصي با مشخصات متهم فراري در ندامتگاه اصفهان به سر مي برد.

علي اصغر طالبي ادامه داد‌: بلافاصله طي هماهنگي با دستگاه قضا، ماموران به شهرستان اصفهان اعزام و نامبرده را كه به علت كلاهبرداري از 9 شهروند شاهين شهري در زندان به سر مي برد تحويل و براي تكميل تحقيقات به يگان انتظامي دلالت دادند.

وی با اشاره به اعترافات متهم دستگير شده تصريح كرد : فرد كلاهبردار كه داراي سوابق كيفري ديگري نيز مي باشد ، در بازجويي هاي صورت گرفته به كلاهبرداري از 19 شهروند در شهرستان ساوه به مبلغ دو ميليارد و 600 ميليون ريال اعتراف نمود و اذعان داشت به همين روش در شهرستان شاهين شهر نيز از 9 شهروند شاهين شهري كلاهبرداري نموده كه مراتب توسط پليس آن شهرستان در حال پيگيري مي باشد.

طالبی در پايان از شهروندان درخواست نمود قبل از سپرده گذاري در شركت هاي سرمايه گذاري حتما از اصالت شركت مربوطه اطمينان حاصل كرده تا گرفتار افراد سود جو و فرصت طلب نشوند و در صورت رويت هر گونه فعاليت مشكوك مراتب را از طريق تلفن 110 به مراكز پليس گزارش کنند.

