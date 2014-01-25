دستگیری زوج اراکی که با درگيري ساختگي از مغازه ها سرقت می کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموران يگان امداد شهرستان اراک حين گشت زني در يكي از خيابان هاي شهر متوجه سرو صدايي در يك مغازه ابزار فروشي شده و براي بررسي موضوع به محل مراجعه كردند.

ماموران انتظامي با حضور در محل دريافتند كه درگيري لفظي بين خانم خريدار و صاحب مغازه رخ داده و شخصي ديگري نيز در حال ميانجي گيري و خارج كردن آن زن از محل مي باشد.

در بررسي هاي اوليه، ماموران انتظامي به رفتار شخص خريدار و فرد ديگر مظنون شده و براي بررسي بيشتر آن ها را به يگان انتظامي منتقل کردند.

فرمانده انتظامي شهرستان اراك در اين باره گفت با انتقال دو فرد مظنون به يگان انتظامي و در بررسي سوابق آن ها مشاهده شد كه آن ها از سارقان سابقه دار و داراي سابقه سرقت طلاجات از كودكان مي باشند.

مصطفي ويسمه ای ادامه داد : در بازرسي بدني صورت گرفته از اين دو نفر يك قبضه سلاح كلت تقلبي، تعدادي سلاح سرد ، آلات و ابزار سرقت و مقاديري مواد مخدر صنعتي كشف شد.

وی با اشاره به اعترافات متهمان اضافه كرد : متهمان در بازجويي هاي صورت گرفته اذعان داشتند كه به منظور سرقت و به عنوان خريدار وارد مغازه ها شده و در فرصتي مناسب اقدام به سرقت اشياء با ارزش مي کردند و در صورتي كه صاحب مغازه كوچك ترين ظني نسبت به آنها داشت با درگيري صوري و حضور فرد ديگر به عنوان ميانجي از محل متواري مي شدند.

ويسمه اي در پايان با اشاره به ادامه تحقيقات تكميلي از متهمان دستگير شده، از كليه شهروندان خواست در صورتي كه با اين روش از آن ها سرقتي صورت گرفته مراتب را براي شناسايي سارقان به پليس 110 گزارش و در صورت رويت هر گونه رفتار و حضور مشكوك اشخاصي در محل كسب و كار خود مراتب را براي بررسي از طريق تلفن 110 به مراكز پليس گزارش کنند.