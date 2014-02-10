سارقان طلافروشی کمیجان دستگیر شدند/ کشف بیش از 2.5 ميليارد طلا از سارقان در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتداي صبح روز دهم بهمن ماه سال جاري، شهروندي كميجاني در تماس با مركز فوريت هاي پليس 110، گزارش يك فقره سرقت طلافروشي را به پليس شهرستان اعلام کرد.

در تحقيقات اوليه، وي كه همسايه طلافروشي بود در اظهاراتي به ماموران انتظامي گفت: مطابق هر روز، زماني كه به مغازه آمدم، متوجه شدم كه از منزلي خالي از سكنه که در كنار مغازه است سوراخي به سمت مغازه طلافروشي حفر شده بدين ترتيب با گمان سرقت، بلافاصله مراتب را به پليس گزارش دادم.

با اعلام اين گزارش، تحقيقات كارآگاهان پليس آگاهي شهرستان در اين خصوص شروع و مشخص شد كه مغازه طلافروشي چندين روز تعطيل بوده و صاحب آن در سفر حج به سر مي برد و سارقان شبانه و در فرصتي مناسب با تخريب ديوار پشت مغازه اقدام به سرقت از آنجا کرده اند.

فرمانده انتظامي شهرستان كميجان در اين باره گفت: با توجه به حساسيت موضوع، بلافاصله اكيپي مجرب از كارآگاهان پليس رسيدگي به پرونده را در دستور كار قرار داده و فعاليتي شبانه روزي براي دستگيري سارقان شروع شد.

محمدعلي فراهاني اضافه كرد: پس از گذشت شش روز از وقوع سرقت، كارآگاهان موفق شدند در تحقيقاتي جامع و با اقداماتي فني ، دو جوان را در اين خصوص شناسايي و مخفيگاه آنان را شهر ميلاجردِ كميجان تحت مراقبت قرار دهند.

وی با اشاره به كشف قسمتي از طلاجات سرقتي در مرحله نخست عمليات پليس، تصريح كرد: در گام نخست و با اطلاع كارآگاهان از محل اختفاي بخشي از طلاجات سرقتي در منزل يكي از بستگانِ متهمان، در روستايي نزديك شهرستان ماموران انتظامي طي هماهنگي با دستگاه قضايي به محل اعزام و در بازرسي از منزل مورد نظر يك كيلو و 100 گرم طلا كشف كردند.

وي ادامه داد : با ادامه تحقيقات، دو جوان سارق نيز در زمان حضور خود در مخفي گاهشان دستگير و براي تكميل تحقيقات به يگان انتظامي منتقل شدند.

به گفته فرمانده انتظامي کميجان، سارقان در بازجويي صورت گرفته ضمن اعتراف به سرقت از طلافروشي اذعان داشتند: با آگاهي از عدم حضور مالك طلا فروشي و تعطيلي مغازه، نقشه اي براي سرقت از طلا فروشي کشيده و در طول شب، از منزلي كه كسي در آن ساكن نبود، به پشت مغازه سوراخي حفر و بعد از از كارانداختن سيستم هاي مراقبتي، گاو صندوق را تخريب و اقدام به سرقت طلاجات موجود به وزن 3 كيلو و 65 گرم کرديم.

فراهاني به كشف ديگر طلاجات از متهمان اشاره و تصريح كرد: با توجه به اعترافات متهمان در خصوص اختفاي ديگر طلاجات سرقت شده در منزل يكي از دوستانشان واقع در تهران، بلافاصله اكيپي از ماموران انتظامي به تهران اعزام و در بازرسي از منزل طلاجات سرقتي كشف و ضبط شد.

فراهاني در پايان خاطرنشان كرد: با كشف اموال مسروقه و تكميل پرونده مراتب براي برخورد قانوني به دستگاه قضايي ارجاع شد.



