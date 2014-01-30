به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که سی و دومین جشنواره فیلم فجر از عصر فردا جمعه 11 بهمن‌ماه با برگزاری افتتاحیه در تالار وحدت به طور رسمی آغاز می‌شود ولی با شروع نمایش فیلم‌ها از صبح شنبه در سینماهای تهران به ویژه کاخ جشنواره (برج میلاد) این رویداد سینمایی شکل جدی‌تری به خود می‌گیرد.

البته تا لحظه تنظیم این خبر جدول نمایش فیلم‌ها در کاخ جشنواره به طور رسمی اعلام نشده و فهرست فیلم‌هایی که قرارست برای نخستین‌بار برای اهالی رسانه و منتقدان رونمایی شود هنوز مشخص نیست.

شنیده‌ها حاکی از آن است که فیلم «زندگی مشترک آقای محمودی و بانو» به کارگردانی روح الله حجازی و «ماهی و گربه» به کارگردانی شهرام کرمی هر دو از بخش خارج از مسابقه سینمای ایران در ساعت 10 صبح شنبه روی پرده می‌روند؛ یکی در سالن اصلی برج میلاد و دیگری در یکی از سالن‌های کوچک این مرکز.

همچنین خبرهای تایید نشده حاکی از آن است که فیلم «سیاوشان» ساخته محمدعلی سجادی نیز از بخش نوعی تجربه در این روز نمایش داده خواهد شد.

در خلاصه داستان «سیاوشان» آمده است: فرود جوانی است که در گریز از دست پدر و عمویش، به دفتر استاد دختر عمویش مونس پناه می‌برد. در آن‌جا، دیدن آثار تصویری و مکتوب استاد بهانه‌ای می‌شود برای جست‌وجو در اسطوره‌ سیاوش و خودش ، تا به فهم اکنونش برسد.



محمدعلی سجادی فیلم‌های سینمایی «مخمصه»، «تردست»، «شوریده» و … را کارگردانی کرده است.

در خلاصه داستان فیلم «زندگی مشترک آقای محمودی و بانو» آمده است: حضور مهمانان آقای محمودی و بانو، زندگی مشترک آنها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

«ماهی و گربه» دومین فیلم بلند داستانی مکری پس از فیلم «اشکان، انگشتر متبرک و چند داستان دیگر» است. این فیلم در یک سکانس- پلان 130 دقیقه‌ای و پس از یک ماه تمرین در یک شبانه‌روز ساخته شد.



«ماهی و گربه» ماجرای گروهی از دانشجویان و جوانان را تعریف می‌کند که در جریان سفر به شمال کشور و حضور در یک اردو درگیر ماجراهایی می‌شوند. محمود کلاری مدیر فیلمبرداری این فیلم است و بابک کریمی، سعید ابراهیمی‌فر و... در آن بازی می‌کنند.