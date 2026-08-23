به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید علیاکبر اجاقنژاد ظهر یکشنبه در نشست صمیمی با پزشکان و کادر درمان دارالشفای حضرت مهدی(عج) که به مناسبت روز پزشک برگزار شد، از تلاش پزشکان و مجموعه درمانی این مرکز برای ارائه خدمات به زائران و مجاوران مسجد مقدس جمکران قدردانی کرد.
تولیت آستان مقدس مسجد جمکران با اشاره به رویکرد این آستان در سالهای اخیر اظهار کرد: مجموعه مسجد جمکران تلاش کرده است مسیر خود را بر اساس نگاه و رویکرد امام راحل و امام شهید دنبال کند و این سیاست را در عرصههای ملی، فراملی و بینالمللی نیز پیش ببرد.
وی افزود: خدمت به زائران از مأموریتهای اصلی و ذاتی مسجد جمکران است و با توجه به افزایش شمار زائران، لازم است ظرفیتهای مختلف این آستان در حوزههای عمرانی، فرهنگی، معنوی و خدماتی متناسب با این حضور توسعه یابد.
اجاقنژاد ادامه داد: توسعه مسجد صرفاً به افزایش فضاهای فیزیکی محدود نمیشود و باید در کنار اقدامات عمرانی، حفظ هویت معنوی، تقویت برنامههای فرهنگی و تأمین خدمات مورد نیاز زائران نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به عملکرد دارالشفای حضرت مهدی(عج) گفت: این مجموعه تاکنون خدمات مناسبی به زائران ارائه کرده است و استمرار این روند نیازمند آن است که نیازهای درمانی مجموعه به صورت دقیق شناسایی و برای رفع کاستیهای موجود برنامهریزی شود.
ظرفیت پذیرش زائران مسجد جمکران باید افزایش یابد
تولیت آستان مقدس مسجد جمکران با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر افزایش ظرفیت پذیرش زائران بیان کرد: سالها پیش بر ضرورت افزایش ظرفیت حضور زائران در مسجد جمکران تأکید شده و در همین راستا، برنامهریزی و رایزنی با متخصصان برای شناخت نیازهای توسعهای مجموعه در حال انجام است.
وی افزود: در برخی مناسبتها صدها هزار نفر و در ایام نیمه شعبان میلیونها نفر به مسجد جمکران مشرف میشوند و این میزان حضور، ضرورت پیشبینی زیرساختها و خدمات متناسب با نیاز زائران را نشان میدهد.
اجاقنژاد اظهار کرد: اگر یک بخش از مسجد توسعه پیدا کند اما سایر بخشها متناسب با آن پیشرفت نکنند، توسعه مطلوب و متوازن محقق نخواهد شد و به همین دلیل همه ابعاد مجموعه باید در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ معنویت مسجد در مسیر توسعه گفت: گسترش فعالیتهای فرهنگی و خدماتی باید همزمان با توسعه زیرساختهای عمرانی دنبال شود تا مجموعه بتواند متناسب با افزایش حضور زائران، وظیفه خود را در حوزه خدمترسانی به شکل مطلوب انجام دهد.
پزشکان در شناسایی نیازهای درمانی نقشآفرینی کنند
وی با اشاره به ظرفیت پزشکان و متخصصان برای ارتقای خدمات دارالشفای حضرت مهدی(عج) بیان کرد: بخشی از نیازها و کاستیهای مجموعه برای مدیریت مشخص است اما در برخی موارد، امکانات لازم برای رفع آنها وجود ندارد و در این زمینه استفاده از ظرفیت خیران و حامیان ضروری است.
اجاقنژاد افزود: ممکن است برخی نیازهای تخصصی از نگاه مدیریت مجموعه پنهان بماند اما پزشکان و متخصصان به دلیل ارتباط مستقیم با حوزه درمان و مراجعهکنندگان، بهتر میتوانند این مسائل را شناسایی و راهکارهای مناسب ارائه کنند.
وی ادامه داد: دیدگاهها و پیشنهادهای پزشکان از طریق نماینده آنان در شورای معاونین مطرح و موارد قابل پیگیری تا حد توان دنبال خواهد شد تا از ظرفیت تخصصی جامعه پزشکی برای ارتقای خدمات دارالشفای حضرت مهدی(عج) استفاده شود.
تولیت آستان مقدس مسجد جمکران گفت: امیدواریم با همراهی پزشکان، متخصصان و خیران، خدمات دارالشفای حضرت مهدی(عج) متناسب با نیاز زائران توسعه پیدا کند و کاستیهای موجود در این بخش نیز برطرف شود.
فرصت خدمت به زائران را باید غنیمت شمرد
اجاقنژاد در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ارزش خدمت در مسجد جمکران اظهار کرد: خدمت به زائران حضرت ولیعصر(عج) فرصت ارزشمندی است و باید تا زمانی که امکان خدمت وجود دارد، از این فرصت برای انجام وظیفه به بهترین شکل استفاده کرد.
وی افزود: حضور در جایگاه خدمت به زائران فرصت معمولی نیست و باید با نگاه مسئولانه و استفاده از ظرفیتهای موجود، زمینه ارائه خدمات شایستهتر به زائران فراهم شود.
تولیت آستان مقدس مسجد جمکران خاطرنشان کرد: زمانی که فرصت خدمت از انسان گرفته شود، امکان جبران آن وجود نخواهد داشت و از این رو باید فرصتهای موجود را قدر دانست و در مسیر خدمت به زائران حضرت ولیعصر(عج) تلاش کرد.
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