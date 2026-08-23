مانور ترکیبی خشکی و دریایی در دیلم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا نیکو ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این مانور ترکیبی با هدف ارزیابی میزان آمادگی نیروهای خشکی و دریایی و هماهنگی میان تیمهای عملیاتی در شرایط اضطراری برگزار شد.
وی افزود: در این مانور، نیروهای ایستگاه ایمنی و آتشنشانی خشکی، خدمه شناور ناجی ۵۶، شناور آتشخوار ریشهر، قایق مقابله با آلودگی دریایی و کارشناسان دریایی اداره بندر و دریانوردی دیلم مشارکت داشتند.
رئیس اداره بندر و دریانوردی دیلم ادامه داد: این مانور بدون اطلاعرسانی قبلی و در «ساعت صفر» اجرا شد تا میزان آمادگی نیروها و توان عملیاتی مجموعه در مواجهه با حوادث احتمالی به صورت واقعی مورد ارزیابی قرار گیرد.
نیکو بیان کرد: اجرای مانورهای ترکیبی و عملیاتی نقش مهمی در افزایش هماهنگی بین نیروهای خشکی و دریایی، ارتقای سرعت واکنش و آمادگی برای مقابله با حوادث و سوانح دریایی و بندری دارد.
وی گفت: این مانور با مدیریت رئیس اداره بندر و دریانوردی دیلم و مشارکت تیمهای تخصصی برگزار و عملکرد نیروهای حاضر در بخشهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت.
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