به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع ظهر یکشنبه در جریان بازدید از جزیره خارگ با اشاره به ظرفیتهای موجود در صنعت نفت و پتروشیمی این جزیره اظهار کرد: مجموعه پتروشیمی در سالهای اخیر اقدامات قابل توجهی را برای حرکت به سمت توسعه و ایجاد ظرفیتهای جدید تولیدی دنبال کرده و طرح اتانول سنتزی یکی از مهمترین این اقدامات است.
وی افزود: اجرای طرحهای توسعهای در جزیره خارگ علاوه بر افزایش ظرفیتهای تولیدی و اقتصادی، میتواند زمینه ورود سرمایهگذاران جدید و شکلگیری فعالیتهای مکمل صنعتی را فراهم کند.
استاندار بوشهر تصریح کرد: نگاه توسعهمحور و برنامهریزی برای اجرای طرحهای جدید، اقدامی ارزشمند در جهت استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود جزیره است و میتواند آثار مثبتی در حوزه اشتغال و اقتصاد محلی به همراه داشته باشد.
زارع ادامه داد: یکی از مهمترین اولویتها در مسیر توسعه خارگ، ایجاد فرصتهای شغلی پایدار برای نیروهای بومی و تقویت زیرساختهای مورد نیاز جزیره است و طرحهای جدید صنعتی میتوانند در تحقق این هدف نقش مؤثری داشته باشند.
توسعه صنعت در خارگ
وی با اشاره به جایگاه پتروشیمی در اقتصاد استان بوشهر گفت: سرمایهگذاری در طرحهای جدید، بهویژه طرحهایی که از ظرفیتهای موجود در جزیره استفاده میکنند، باید با جدیت دنبال شود و دستگاههای اجرایی استان نیز از سرمایهگذاریهای مولد و توسعهای حمایت خواهند کرد.
استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: توسعه صنعت در خارگ باید به گونهای باشد که علاوه بر تقویت تولید و اقتصاد کشور، آثار آن در زندگی مردم جزیره نیز دیده شود و در کنار ایجاد اشتغال، به توسعه زیرساختها و افزایش رفاه جامعه محلی کمک کند.
زارع تأکید کرد: راهاندازی طرح اتانول سنتزی میتواند نقطه شروعی برای شکلگیری زنجیرههای جدید صنعتی در خارگ باشد و با تداوم این رویکرد، ظرفیتهای اقتصادی جزیره بیش از گذشته در مسیر توسعه استان بوشهر و کشور قرار خواهد گرفت.
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