مسئولان استان بوشهر با شهدای جزیره خارگ تجدید میثاق کردند

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع ظهر یکشنبه در گلزار شهدای جزیره خارگ با اشاره به جایگاه ویژه خارگ در تاریخ معاصر کشور اظهار کرد: خارگ تنها یک جزیره راهبردی در حوزه انرژی نیست، بلکه بخشی از حافظه تاریخی مردم ایران از روزهای دفاع مقدس است؛ جایی که در کنار اهمیت اقتصادی، شاهد جلوه‌های کم‌نظیری از مقاومت و ایثار مردم بودیم.

استاندار بوشهر افزود: مردم خارگ در سال‌هایی که این جزیره بارها هدف حملات دشمن قرار گرفت، با وجود همه دشواری‌ها در کنار کشور ماندند و اجازه ندادند فشارهای جنگ، چرخه خدمت و فعالیت در این نقطه مهم را متوقف کند.

زارع ادامه داد: امروز وظیفه ما این است که ضمن گرامیداشت یاد شهدا، آرمان و فرهنگ ایستادگی آنان را در عرصه خدمت به مردم دنبال کنیم؛ چرا که بهترین راه پاسداشت شهدا، تلاش برای آبادانی، پیشرفت و رفع مشکلات مردم است.

مردم خارگ شایسته توجه ویژه هستند

وی با بیان اینکه مردم خارگ شایسته توجه ویژه هستند، تصریح کرد: ظرفیت‌های راهبردی و اقتصادی خارگ در کنار پیشینه ارزشمند این جزیره، مسئولیت مدیران را برای پیگیری مسائل و مطالبات مردم سنگین‌تر می‌کند و باید از ظرفیت‌های موجود برای توسعه متوازن جزیره استفاده شود.

استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: امنیت و آرامشی که امروز در کشور وجود دارد، حاصل فداکاری انسان‌هایی است که از جان خود گذشتند و شهدای خارگ نیز در این مسیر سهمی بزرگ دارند. باید این میراث ارزشمند را به نسل‌های آینده منتقل کنیم.

در این آیین، جمعی از مسئولان استان و مدیران جزیره خارگ نیز حضور داشتند و با حضور در گلزار شهدای خارگ، ضمن ادای احترام به شهیدان، بر ادامه مسیر خدمت و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.