لزوم کاهش میزان اتکای پروژه های عمرانی آذربایجان غربی به اعتبارات دولتی

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی بهادری در جلسه شورای فنی آذربایجان غربی با اعلام اینکه در حال حاضر 2 هزار و 467 پروژه عمراني در بخشهاي مختلف استان در حال اجرا هستند، افزود: با توجه به كمبود اعتبارات با مشكلات متعددي براي ادامه كارمواجه هستند بطور ميانگين 18 درصد پيشرفت فيزيكي داشته و بايد در كميته اي متشكل از نمايندگان دستگاههاي اجرايي، راهكارهاي تامين منابع اعتباري آنها بررسي و مشخص شود.

وی از تشكيل كميته اي تخصصي براي اتخاذ راهكارهاي تامين منابع مالي پروژه هاي عمراني استان خبر داد و اظهار داشت: تعيين تكليف و اولويت بندي پروژه هاي در دست ساخت و نحوه اتمام پروژه ها و همچنين شناسايي پروژه هاي محرك توسعه استان در اين كميته بررسي مي‌شود.

بهادري جلوگيري از هدر رفت منابع اندك در اختيار دستگاههاي اجرايي،هزينه كردن هدفمند اعتبارات و شناسايي شيوه هاي مطمئن و موفق سرمايه گذاري را از اهداف تشكيل اين كميته عنوان و اعلام کرد: در ماههاي باقي مانده از سال مالي جاري براي كاهش مشكلات پروژه ها و بهره مندي بيشتر مردم از مزاياي طرح هاي در دست ساخت، چاره اي بجز تغيير نظام تامين مالي طرح ها نداريم.

وی ضمن تاکید بر اینکه بايد ميزان اتكاي پروژه ها به منابع دولتي را كاهش و در مقابل از سرمايه هاي بخش خصوصي بهره لازم را ببريم، ادامه داد: کمك به دريافت تسهيلات بانكي پيمانكاران، استفاده از شيوه هاي موفقي نظير سرمايه گذاري فاينانس داخلي و يا خارجي، تهاترو يا بهره برداري از پروژه ها در قالب اختصاص عوارض دريافتي از جمله روشهايی بوده كه امروزه در بسياري از كشورهاي پيشرفته و استانهاي پيشرو استفاده مي شود.

مدير عامل شركت آب و فاضلاب آذربايجان غربي نيز در اين جلسه گفت:با تغيير سياستهاي مالي در مجموعه وزارت نيرو و تدوين روشهاي مختلف براي جذب سرمايه هاي بخش خصوصي، امسال در استان ساخت و تكميل 12 پروژه بزرگ به ارزش 2 هزار و 636 ميليارد ريال به سرمايه گذاران خصوصي واگذار شده است.

رسول اکبری افزود: از اين تعداد طرحهاي در دست اجرا مي توان به 6 پروژه احداث تصفيه خانه هاي فاضلاب شهرهاي شاهيندژ، قره ضياالدين، ماكو، سلماس و مهاباد در قالب قراردادهاي BOT، اجراي شبكه جمع آوري فاضلاب منطقه گلشهر و كهرم در اروميه به روش فاينانس منابع داخلي و همچنين طرح ايجاد و تكميل تاسيسات فاضلاب شهر اروميه از طريق انتشار اوراق مشاركت اشاره كرد.