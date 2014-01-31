اولین شکست دبیری در این فصل رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نوزدهم لیگ برتر فوتسال عصر امروز جمعه با برگزاری پنج مسابقه پیگیری شد که در مهمترین مسابقه، تیم صدرنشین دبیری تبریز در خانه ماهان تندیس قم با نتیجه 5 بر 3 شکست خورد. این مسابقه حاشیه‌های زیادی داشت که یکی از آنها به اخراج وحید شمسایی بازیکن - مربی دبیری مربوط می‌شد. این اولین شکست تیم دبیری در این فصل از مسابقات لیگ برتر فوتسال است. با این حال این نتیجه، تغییری در صدر جدول ایجاد نخواهد کرد چرا که دبیری همچنان با 46 امتیاز در صدر جدول قرار دارد.

تیم رده دومی شرکت حفاری هم نتوانست از شانس خود برای کم کردن اختلاف امتیاز با تیم صدرنشین استفاده کند. حفاری امروز برابر شهید منصوری قرچک با نتیجه 2 بر یک شکست خورد تا رده دوم خود را هم در خطر ببیند.

نتایج مسابقات امروز به شرح زیر است:

* راه ساری 3 - تاسیسات دریایی 4

* شهرداری ساوه صفر - زمزم اصفهان صفر

* میثاق تهران 2 - هلال احمر تبریز 2

* شهید منصوری 2- شرکت حفاری 1

* ماهان تندیس 5 - دبیری تبریز 3

دیدار گیتی پسند با شهرداری تبریز و فرش آرا با پتروشیمی ماهشهر در حال حاضر در جریان است.