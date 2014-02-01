وحید شمسایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اتفاقات بعد از بازی دو تیم خاطرنشان کرد: بعد از بازی اتفاقات خوبی رخ نداد. من از برخی دوستانی که در تیمها مسئولیت دارند خواهش میکنم که وقتی میبازند باخت را به در و دیوار و سالن و داور ربط ندهند. در این بازی قم از ما بهتر بود و برنده هم شد و این اصل ماجرا است. تنها نکته تاریک بازی هم این بود که تماشاچی از ابتدای بازی تا پایان یکصدا به من توهین میکردند که البته این مسایل تازگی ندارد. ما حرفهای هستیم و گوشمان باید از این چیزها پر باشد.
وی ادامه داد: نکته جالب بازی به انتخاب داور مسابقه بر میگردد. سال گذشته داوری که باعث شد آقای دبیری یک سال محروم شود بار دیگر در این بازی برای ما قضاوت کرد و خدای نکرده اگر سهوا هم اشتباه میکرد نخواسته ذهنیت به سمت ماجرای سال گذشته میرفت. این داور مرا اخراج کرد که به نظرم تصمیم درستی نبوده است با این حال من به بیرون رفتم و مشکلی پیش نیامد.
بازیکن مربی تیم دبیری تبریز به اتفاقات بعد از بازی اشاره کرده و افزود: وقتی بازی تمام شد آقای دبیری قصد داشت با ناظر بازی صحبت کند که او را با باتوم زدند. امیر شمسایی برادرم که خودش درجه دار نیروی انتظامی هست هم کلی کتک خورد. بازیکنان ما کتک خوردند و گردنبند مالک باشگاه را زدند و آخر سر کار را به کلانتری کشاندند.
شمسایی توضیح داد: به ما گفتند که مجموعه تیم ما از سالن بیرون برود که جو متشنج نشود. من وقتی دیدم که آقای دبیری را به کلانتری میبرند به رسم ادب با ایشان رفتم. برادرم و چند نفر دیگر هم بودند که در کلانتری هم با احترام کامل با من برخورد شد و هیچکس بازداشت نشد ولی برخیها خبر دادند که ما بازداشت شدیم. من حرفم این است که آن ماموری که برچسب اسم خودش را کنده بود تا شناسایی نشود چرا این کار را انجام داد؟ تمام صحنههایی که در تلویزیون دیده بودیم را در این سالن مشاهده کردیم.
وی در خصوص جو سازیهای علیه تیم دبیری بعد از بازی با گیتی پسند گفت: باخت مال مرد است و من از بچه های خودم تشکر میکنم که در این بازی با تمام وجود تلاش کردند. متاسفانه برخیها بعد از باخت همه چیز را به هم میبافند. این اتفاقات از نظر من برای این است که برخیها نمیخواهند وحید شمسایی آن بالا باشد. آنها دوست ندارند که شمسایی موفق باشد. رئیس کمیته فوتسال در خبرگزاری مهر گفته بود که شمسایی از ترس باخت آن حرفها را زده است. آقای افتخاری خودش فوتبالی است و نمیگویم که این کارها را کرده است ولی آن حرفهای وی منطقی به نظر نمیرسید.
بازیکن مربی تیم دبیری گفت: وقتی اخراج شدم از بالا بر همه چیز احاطه داشتم. من در یک صحنه اعتراض داشتم ولی گفتند حق اعتراض نداری. در یک صحنه ما سه نفره بودیم که وقتی بازیکن ما به داخل زمین برگشت دیدم دو دقیقه از زمان بازی را به یکباره کم کردند و به داور چهارم که اعتراض کردم حرفهای دیگری را مطرح کردند. به خدا اگر اینها میخواهند شمسایی نباشد به من بگویند. با این کار شراطی را طوری پیش میبرند که دبیری هم مثل خیلیهای دیگر فوتسال را رها کند و برود.
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