طرح تحقیق و تفحص از توزیع سبد کالا با 40 امضا تقدیم هیات رئیسه مجلس شد

کمال علیپور در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اعلام خبر ارائه طرح تحقیق و تفحص از چگونگی انتخاب اقلام سبد کالا به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: معیارهای وزارت صنعت و معدن برای انتخاب اقلام سبد کالا، علت عدم انتخاب برنج ایرانی، عدم استقبال وزارت صنعت از تولیدات داخلی برای قراردادن در سبد کالا و عدم شمول بسیاری از اقشار آسیب‌پذیر مانند کارگران و کشاورزان در گروه افرادی که سبد کالا دریافت می کنند، از مهمترین محورهای این تحقیق و تفحص است.

نماینده مردم قائم شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: صف های طولانی مردم برای گرفتن سبد کالا در دهه فجر که خبرنگاران خارجی در کشور حضور دارند برای گرفتن مقدار کمی برنج و مرغ در شأن نظام نیست.

وی تاکید کرد: کمک به مردم از این راه مسیر درستی نیست، متاسفم که بعد از سی‌وچهار سال انقلاب در دهه فجر مردم باید برای گرفتن مقداری مرغ و برنج در صف های طولانی بایستند. این امر موجب خبرسازی رسانه های خارجی می شود که جمهوری اسلامی بعد از سی‌وچهار سال هنوز نتوانسته وضعیت اقتصادی مردم را تامین کند و ناچار به تامین مردم از راه کوپن است.

به گزارش مهر، چندی پیش دولت اعلام کرد برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اقدام به اهدای سبد کالا می کند. این امر مورد اعتراض نمایندگان قرار گرفت زیرا اولا مشخص نبود دولت از چه راهی اعتبارات لازم برای سبد کالا را تامین می‌کند و ثانیا نمایندگان به راهکار دولت برای شناسایی اقشار آسیب‌پذیر جهت ارائه سبد کالا اعتراض داشتند، زیرا بسیاری از اقشار آسیب‌پذیر مانند کارگران و کشاورزان شامل افرادی که سبد کالا دریافت می کنند، نمی شود.

قول روحانی برای سبد کالا

رئيس جمهور كشورمان پس انتخاب به عنوان اولين و مهم ترين مسئول اجرايي كشور بر طبق سنت پسنديده اي كه همواره در دوره هاي قبلي نيز وجود داشت، وعده گفتگوی تلويزيوني با مردم كه در زمان تبليغات انتخاباتي نيز به آن تاكيد كرده بود را در شب سه شنبه 29 فروردين جامه عمل پوشاند و در گفتگويي تلويزيوني زنده با مردم سخن گفت.

روحاني در اين گفتگوي تلويزيوني ضمن پرداختن به موضوعات مختلف داخلي و بين المللي و ارزيابي مشائل اقتصادي، سياسي، فرهنگي، هنري، اجتماعي و ... كشورمان وعده هايي را با هدف بهبود معيشت مردم و ارتقاء كيفي زندگي ملت مطرح كرد كه بخشي از آن وعده هايي بود كه پيش از انتخابات و در جريان تبليغات انتخاباتي مطرح كرده بود.

وي در اين گفتگوي زنده خبري بر وعده اي كه در دوران انتخابات به آن تاكيد كرده بود پرداخت و گفت تا پايان سال براي بهبود معيشت مردم دو سبد كالا همه كاركنان و كارمندان دولت، كارگران، بازنشتگان،‌ خبرنگاران و ... تعلق خواهد گرفت.

اين وعده اما هر روز با شبهات و شايعه هاي متعدد دست به گريبان شد و هر روز خبري تازه در خصوص پرداخت يا عدم پرداخت آن و يا درباره اينكه به چه بخشي از جامعه تعلق خواهد گرفت و به چه بخشي تعلق نخواهد گرفت در جامعه منتشر شد. اين در حالي بود كه مسئولان دولتي از جمله سخنگوي دولت خود بر توزيع سبد كالا به اقشار مختلف جامعه تاكيد داشتند و اينكه شايعات و خبرها درباره سبد كالا تا بامداد جمعه 11 بهمن ادامه پيدا كرد اما در همان جمعه شب رسانه ها اعلام كردند كه مردم از فردا صبح با ارسال كد ملي سرپرست خانوار به شماره 5000499 و يا مراجعه به درگاه اینترنتی www.yaranehkala.ir نسبت به اينكه آيا سبد كالا به آنها تعلق مي گيرد يا نه و همچنين نحوه آن مي توانند كسب اطلاع كنند.

اين موضوع با استقبال بالاي مردم مواجه شد اما در حالي بود كه بخش عظيمي از مراجعه كنندگان به اين دو شيوه از عدم اختصاص سبد كالا به خود مطلع شدند. همين امر كه مشمولان سبد كالا را دچار ابهام كرد باعث شد كه واكنش هاي بسياري از سوي نمايندگان مجلس، اقتصاددانان و مردم برانگيخته شود.

نمایندگان منتقد چه می گویند؟

بر اين اساس نادر قاضي پور نماينده مردم اروميه در جلسه علني روز شنبه مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: سبد کالایی که دولت وعده توزیع آن را داده شامل حال بسیاری از اقشار مختلف جامعه بخصوص روستاییان، کسانیکه در مناطق محروم زندگی می کنند و بیماران خاص نمی شود؛ باید اقدامی صورت گیرد که همه رزمندگان، جانبازان، ایثارگران، روستاییان و ساکنان مناطق محروم نیز سبد کالا دریافت کنند.

همچنین مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در تذکر شفاهی خطاب به رئیس جمهور درباره سبد کالا گفت: خیلی بد است که برنج ایرانی که مرغوب ترین برنج دنیا است را داشته باشیم اما برنج هندی را در سبد کالا قرار دهیم.

وی افزود: در این مجلس بحث آلودگی برنج هندی مطرح شد و سازمان غذا و دارو نیز نسبت به آن ایراد گرفت اما امروز می بینیم که در سبد کالا برنج هندی قرار گرفته است.

سیدعلی‌محمد بزرگواری نماینده مردم کهگیلویه و بهمنی و چرام نیز در تذکری گفت: بخش عظیمی از کارگران کشور که بیش از سه میلیون نفر هستند را کارگران ساختمانی شامل می شود که بیمه سلامت ندارند و امروز هم از دریافت سبد کالا محروم شدند.

قاضي پور در همان روز در تذكري ديگر به دولت نسبت به تشکیل صف های طولانی در کشور برای دریافت سبد کالا انتقاد کرد.

موسی الرضا ثروتی عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت نيز در گفتگويي اعلام اعلام كرد: با توجه به این که دولت آمار دقیقی از افراد نیازمند جامعه ندارد توزیع سبد کالایی بر مبنای فعلی صحیح نیست.

نماینده مردم بجنورد،جاجرم، مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی افزود: در این تخصیص‌ها کارگران، روستاییان و مناطق محروم دیده نشده‌ و سبد کالایی به افراد حقوق‌بگیر تعلق گرفته و روستاییان حقوق‌بگیر نیستند اما به واقع نیازمندند از دریافت این سبد محروم می مانند.

ثروتی هم چنین تصریح کرد:اگر سبد کالا برای توزیع بین نیازمندان به کمیته امداد و بهزیستی داده می‌شد، بهتر بود و شناسایی‌ دهک‌های پردرآمد و کم درآمد برای دولت ممکن نیست کما این که این سبد کالایی به روستاییان داده نمی‌شود اما به شهری‌ها اختصاص می‌یابد.

این نماینده مجلس با بیان این که دولت باید پیش از توزیع این سبد کالایی اطلاعات لازم را دریافت می کرد گفت: برای پرداخت سبد کالایی توسط دولت بودجه‌ای پیش‌بینی نشده است و دولت باید برای تأمین منابع آن خلاف قانون عمل کند.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در خاتمه تاکید کرد: اگر دولت قصد کمک به اقشار آسیب‌پذیر را دارد باید این سبد های کالایی را در اختیار کمیته بهزیستی و کمیته امداد قرار می داد.

عبدالرضا عزیزی نماینده شیروان نيز در تذكري كتبي به رئیس جمهور گفت: سبد کالا شامل عده ای از نیازمندان نشده، اما شامل حال عده ای از پولدارها شده است.

آصفری و حسینی نمایندگان اراک و قائمشهر هم در تذکری به وزیر کار، تعاون و رفاه و اجتماعی خواستار توجه به روستاییان و کارگران ساختمانی برای تامین سبد کالا شدند.

محمد صالح جوکار نماینده یزد نیز در تذکری به وزیر صنعت، معدن و تجارت از وی خواست، درباره تخصیص سبد کالا به کارگران زیر پوشش تامین اجتماعی اقدام لازم را انجام دهد.

اين اما پايان ماجرا نبود زيرا تذكرات نمايندگان و اقتصاددانان نسبت به توزيع سبد كالا نه تنها به نحوه انتخاب مشمولان سبد كالا بلكه نسبت به محتواي آن نيز ادامه پيدا كرد. به طوري كه 46 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تذکر کتبی خطاب به وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با اعتراض نسبت به استفاده از برنج‌های هندی در سبد کالا خواستار توضیح وزیر در مورد آن شدند.



در این تذکر آمده بود: با وجود کیفیت بالای برنج ایرانی و لزوم توجه به تولید ملی چه علتی دارد در سبد کالا از برنج هندی استفاده شود و کشاورزان هندی چه نقشی در تولید ملی دارند.

پيش از آن حميد رسايي نماينده تهران و كمال عليپور نماينده مردم قائمشهر و سوادكوه نسبت به قرار دادن برنج هندي در سبد كالا تذكر داده بودند.

رسايي اما در تذكر خود اين را هم گفت كه وزير صنعت، معدن و تجارت در يك برنامه تلويزيوني علت قرار دادن برنج هندي در سبد كالا را نبود بسته بندي 10 برنج ايراني عنوان كرده است.

حال اين جاي سوال است كه مشمولان سبد كالا براساس كدام معيار انتخاب شدند كه بخش عظيمي از مردم جامعه نسبت به عدم برخورداري از آن گله مند بوده و نمايندگان در پي اعتلاي حق موكلين خود هر روز در چند نوبت نسبت به عدم اختصاص آن به بخشي از جامعه فرياد مي زنند.