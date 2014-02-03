عقب نشینی ترکیه از همکاری موشکی با چین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "احمد داوداوغلو" با اعلام این مطلب در ادامه گفت: ترکیه هنوز تصمیمی در این مورد که چه نوع سیستم دفاع موشکی را استفاده کند اتخاذ نکرده و پیشنهادهایی از شرکت های مختلف وجود دارد که آنکارا آنها را بررسی خواهد کرد.

در سپتامبر سال گذشته ترکیه تصییم گرفت تا در قراردادی به ارزش سه میلیارد و 400 میلیون دلار، استقرار سپر موشکی خود را به شرکت چینی CPMIC واگذار کند اما این اقدام آنکارا با واکنش منفی آمریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی مواجه شد.

دلیل آمریکا و دیگر کشورهای غربی در مخالفت با این اقدام آنکارا آن بود که شرکت چینی CPMIC متهم به نقض تحریم های ایران و کره شمالی بود.

داوداوغلو در ادامه اظهارات خود گفت: ترکیه هنوز تصمیم نگرفته کدام سیستم را خریداری کند. برای ما سه موضوع مهم است: تولید مشترک، زمان تحویل سیستم و قیمت آن. شرکت چینی از آن رو انتخاب نخست ترکیه بود که پیشنهاد تولید مشترک را داد این موضوع (تولید مشترک) برای آنکارا بسیار مهم است.

هر چند پیشتر اعلام شده بود که ترکیه قرارداد خود با شرکت چینی CPMIC را نهایی کرده اما اعتراضات و فشارهای آمریکا موجب شده تا آنکارا از تصمیم خود صرف نظر کرده و به نوشته رویترز روز یکشنبه مذاکراتی نیز میان ترکیه و یک شرکت آمریکایی در همین رابطه انجام شده است.

به نوشته رویترز، شرکت ریتون آمریکا (تولید کننده موشک های پاتریوت) و شرکت Eurosam SAMPT/T یک کنسرسیوم مشرک از شرکت های فرانسوی و ایتالیایی، همچنان در حال رایزنی با مقامات ترکیه برای برعهده گرفتن کار استقرار این سپر موشکی هستند.