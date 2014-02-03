اولین جشنواره فرهنگی ورزشی امام حسن مجتبی (ع) نیروهای مسلح در قشم آغازشد

سرهنگ عبدالله لشکری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: این مسابقات با حضور 8 تیم از یگانهای فرماندهی پایگاه دریابانی، نیروی انتظامی، پدافند هوایی ارتش، ناحیه مقاومت بسیج، ناوتیپ 12 ذوالفقار نیروی دریایی سپاه، هوافضاسپاه، پلیس فرودگاه، حفاظت سپاه فرودگاه و قرارگاه مدینه نیروی زمینی سپاه در جزیره قشم از 13بهمن ماه به مدت یک هفته در سالن های ورزشی سوزا، اسکله لافت، ورزشگاه تختی و سالن ورزشی شهرداری با همکاری اداره ورزش و جوانان شهرستان قشم برگزار می شود.

وی گفت: این جشنواره فرهنگی ورزشی نیروهای مسلح که با نام امام حسن مجتبی (ع) برای اولین بار است که برگزار می شود.

وی بیان کرد: این جشنواره به مناسبت دهه مبارک فجر برای یک هفته از مورخ 13 بهمن جاری الی 19 بهمن ماه برایاولین بار در بین پرسنل و سربازان وظیفه نیروهای مسلح در شهرهای قشم و سوزا برگزار می‌شود.

لشکری عنوان کرد: شرکت کنندگان در رشته‌های طناب کشی با حضور شش تیم، فوتسال هفت تیم، والیبال پنج تیم، دو و میدانی 45 نفر، دارت 20 نفر، تنیس روی میز 20 نفر و آمادگی جسمانی 21 نفر، در شهرهای قشم و سوزا با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

لشکری تصریح کرد: این مسابقات از طرف پایگاه دریابانی با همکاری اداره ورزش و جوانان و هیئت‌های ورزشی قشم برای اولین بار درجزیره قشم برگزار می شود.