48 درصد زنان کم تحرک هستند/ کم تحرکی از عوامل ابتلا به سرطان

به گزارش خبرنگار مهر، دكتر بهزاد دماري ضمن بيان اين مطلب افزود: 48 درصد زنان كم تحرك هستند.

وي با اشاره به اينكه 24 ميليون نفر در كشور داراي اضافه وزن و چاقي هستند، رژيم غذايي نامناسب مانند مصرف غذاهاي پرچرب، غذاهاي حاوي نيتريت مانند ترشيجات و رژيم غذايي فاقد ميوه و سبزي را از عوامل ابتلا به سرطان دانست و گفت: 88 درصد مردم 5 نوبت ميوه وسبزي را در سبد غذايي خود استفاده نمي كنند.

رئيس بيماريهاي غير واگير وزارت بهداشت در ادامه بيماري سرطان رابعد از بيماريهاي قلبي و عروقي و مرگ ناشي از حوادث سومين عامل مرگ دانست و گفت: نظام ثبت بيماران سرطاني بهتر و كامل تر از گذشته شده است و توانسته تعداد بيماران مبتلا به سرطان را ثبت كند كه همين عامل باعث نشان دادن افزايش بيماران سرطاني شده است.

وي افزايش اميد به زندگي را يكي از دستاوردهاي مهم بهداشتي پس از انقلاب اعلام كرد به طوري كه سن اميد به زندگي از 55 سال در سال 1355 به 73 سال رسيده است و افزود: ولي بايد مراقب بود زيرا با مسن تر شدن افراد امكان ابتلا به سرطان نيز افزايش مي يابد.

دماري در ادامه به هزينه هاي درماني بيمار سرطاني اشاره كرد و گفت: حدود 20 ميليون تومان سالانه از زمان درمان تا زمان مراقبت هزينه بيمار سرطاني مي شود.

رئيس بيماريهاي غير واگير وزارت بهداشت با اشاره به اينكه سيگار به تنهايي باعث ايجاد 13 نوع سرطان مي شود گفت: مي توانيم با آموزش حدود 25 درصد از ابتلا به سرطان را كاهش دهيم.

دماری افزود: حدود 5 ميليون و 300 هزار نفر سيگاري در كشور داريم كه اگر قلياني ها را هم اضافه كنيم حدود 10 ميليون نفر مي شوند. همچنين مصرف مواد مخدر مثل ترياك، هروئين، كراك و مصرف الكل در ايجاد سرطانهاي معده، حنجره ومثانه نقش دارند.

وي عوامل ابتلا به سرطان در زنان را كم باروري، چاقي،‌شروع فعاليت جنسي در سنين پايين، داشتن شريك جنسي متعدد، شروع قائدگي در سن پايين،ديابت و فشار خون دانست و افزود: طبق بررسي هاي انجام شده در دنيا تا 20 سال آينده حدود 70 درصد افزايش سرطان خواهيم داشت كه 80 درصد آن مربوط به كشورهاي در حال توسعه است.

دماري برنامه هاي وزارت بهداشت در خصوص پيشگيري از ابتلا به سرطان را ارتقاي آگاهي و سواد مردم در زمينه سرطان، ادغام غربالگري سرطان ها در نظام مراقبت هاي اوليه در شهر و روستا مانند سرطان روده بزرگ، سرطان سينه و دهانه رحم، غربالگري و درمان عوامل خطر بيماري، كنترل عوامل مشترك خطر ساز در بيماريهاي سرطاني و توسعه همكاري هاي بين بخشي در كاهش عوامل خطر، آلودگي هوا، شغل و خود مراقبتي اعلام كرد.