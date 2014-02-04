درخواست وزیر کشور از رئیس ستاد کل نیروهای مسلح برای امدادرسانی به غرب مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از درخواست استاندار مازندران از وزیر کشور به منظور مساعدت نیروهای مسلح در امر امدادرسانی به مردم مناطق غرب استان، دکتر رحمانی فضلی طی نامه های جداگانه از رییس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده ارتش و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خواست تا همکاری لازم را با مسوولان استان بعمل آورند.

در نامه وزیر کشور آمده است: با ايفاد تصوير نامه استاندار محترم مازندران در خصوص وقوع بارش برف سنگين و بي سابقه در سطح استان مزبور، با عنايت به اهميت موضوع و ضرورت امداد رساني هرچه سريع تر به هموطنان عزيز، مزيد امتنان خواهد بود دستور فرمائيد نيروهاي مسلح مستقر در استان نسبت به واگذاري تجهيزات مورد نياز همراهي و مساعدت لازم را به عمل آورند.

بارش سنگین برف از بامداد شنبه مناطق مختلف مازندران را سفید پوش کرده است و ارتفاع برف در مناطق غرب استان تا 1.5 متر گزارش شده است.

