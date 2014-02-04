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۱۵ بهمن ۱۳۹۲، ۸:۱۵

امروز؛

مدارس ابتدایی نوبت صبح قدس به دلیل برف و یخبندان تعطیل شد

مدارس ابتدایی نوبت صبح قدس به دلیل برف و یخبندان تعطیل شد

قدس - خبرگزاری مهر: رئیس اداره آموزش و پرورش قدس از تعطیلی مدارس ابتدایی و پیش دبستانی های نوبت صبح امروز این شهرستان به دلیل برف و یخبندان خبر داد.

عزیز کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بارش برف از نیمه شب در شهرستان قدس آغاز شده اما به شدت استانهای دیگر مانند مازندران نیست.

وی افزود: سرمای شدید و پیش بینی بارش برف بیشتر توسط سازمان هواشناسی نشان دهنده ادامه دار بودن این وضعیت است.

کاظمی اعلام کرد: در این راستا تمام مدارس پیش دبستانی و ابتدایی نوبت صبح شهرستان قدس امروز تعطیل هستند، البته دبیرستان ها امروز صبح باز هستند و به کار خود ادامه می دهند.

این مسئول ادامه داد: بارش برف همچنان در شهرستان قدس ادامه دارد و اگر این وضعیت پایدار باشد با توجه به سرما و برودت بیش از حد هوا به احتمال قریب به یقین مدارس در نوبت عصر نیز تعطیل خواهند شد که در صورت وقوع اطلاع رسانی لازم صورت می گیرد.

کد مطلب 2228469

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