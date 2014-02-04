مدارس ابتدایی نوبت صبح قدس به دلیل برف و یخبندان تعطیل شد

عزیز کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بارش برف از نیمه شب در شهرستان قدس آغاز شده اما به شدت استانهای دیگر مانند مازندران نیست.

وی افزود: سرمای شدید و پیش بینی بارش برف بیشتر توسط سازمان هواشناسی نشان دهنده ادامه دار بودن این وضعیت است.



کاظمی اعلام کرد: در این راستا تمام مدارس پیش دبستانی و ابتدایی نوبت صبح شهرستان قدس امروز تعطیل هستند، البته دبیرستان ها امروز صبح باز هستند و به کار خود ادامه می دهند.



این مسئول ادامه داد: بارش برف همچنان در شهرستان قدس ادامه دارد و اگر این وضعیت پایدار باشد با توجه به سرما و برودت بیش از حد هوا به احتمال قریب به یقین مدارس در نوبت عصر نیز تعطیل خواهند شد که در صورت وقوع اطلاع رسانی لازم صورت می گیرد.