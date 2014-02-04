افشای عیوب دیگران به بهانه مصلحت به نماز جمعه هم سرایت کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدجواد حاج علی اکبری رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد، شب گذشته 14 بهمن ماه در جلسه شرح و تفسیر صحیفه سجادیه که در مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی (سرچشمه) برگزار شد، به شرح و تفسیر ادامه دعای 38 از این کتاب شریف پرداخت.

وی گفت: در این دعای شریف امام سجاد (ع) ما را با برخی حقوق بر زمین مانده یا بر زمین گذاشته شده بندگان خدا به صورت عام و مومنان به صورت خاص، آشنا می کند.

حاج علی اکبری تأکید کرد: اگر احساس می کنیم انجام این حقوق برایمان سنگین است، از آن روست که در این زمینه فرهنگ سازی مناسبی صورت نگرفته و اگر می بینیم حتی بسیاری از افراد در کسوت دین به این وظایف عمل نمی کنند، از ما رفع تکلیف نمی شود. ما باید ضمن شناخت این حقوق، به آن ها عمل کنیم تا رعایتشان در جامعه رواج یابد.

این کارشناس مذهبی سپس در خصوص "فاش نکردن راز و عیب دیگران" به عنوان یکی از این حقوق، اظهار کرد: راز انسان مومن چه عیب باشد و چه حُسن، امانتی است که باید آن را حفظ کنیم و فاش نکردن آن جز با یک تبصره، حقی است بر گردن ما. بر این اساس آشکارسازی رازهای دیگران ممنوع است و تنها در صورتی که به صلاح او یا جامعه ایمانی باشد، آن هم با رعایت ملاحظاتی خاص می توان راز را فاش کرد. و حتی اگر انسان در همین ملاحظات نیز اندکی تردید کرد، نباید آن راز را فاش کند زیرا ممکن است مفسده این کار از مصلحتش بیشتر باشد.

وی ادامه داد: اگر درباره مومن چیزی به چشم خود دیده یا با گوش خود شنیده ایم که به آبرو و حیثیت او لطمه می زند، نباید فاش کنیم زیرا در این صورت کار ما ذیل آیه ای از قرآن قرار می گیرد که این کار را از گناهان کبیره قطعی معرفی می کند و وعده عذاب الیم در دنیا و آخرت می دهد. عذاب آخرت که توصیفش غیرممکن است اما این کار حتی در دنیا مستوجب عذاب و ذیل حدود الهی قابل شکایت و مجازات است. خداوند در این مورد تاکید می کند «از جایی که فکرش را نمی کنید، رسوایتان می کنم».

حاج علی اکبری با اشاره به اهمیت حیثیت انسان ها و به ویژه مومنان در معارف اسلامی، ابراز کرد: حرمت و شخصیت مومن جزو حریم خدا و بی حرمتی به حیثیت و آبروی مومن، تعدی به حریم خداوند است.

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد، همچنین به مصداق رعایت نکردن این حق در جامعه امروز ایران اشاره کرد و افزود: متاسفانه امروز در جامعه به گفتن احتمالات و شنیده ها عادت کرده ایم و این مساله حتی در مجامع بزرگتر چون سخنرانی و یا حتی نماز جمعه هم باب شده است که با هدف مصلحت جامعه یا فرد، عیب و راز کسی را فاش می کنیم و دیگر معلوم نیست آن فرد چطور باید شخصیت و آبروی خود را حفظ کند.

گفتنی است جلسه شرح و تفسیر صحیفه سجادیه دوشنبه هرهفته پس از نماز مغرب و عشا در مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی واقع در پائین تر از میدان بهارستان، نرسیده به چهارراه سرچشمه، انتهای خیابان صیرفی پور برگزار می شود.

