بیش فعالي کودکان حاصل سبك غلط زندگي است/ رابطه استنشاق سرب و رفتارهاي ضد اجتماعي

به گزارش خبرنگار مهر، روانپزشكان كودك اعلام مي كنند كه مسمومیت ناشی از سرب حاصل از دود اتومبیل و آلودگی هوا عاملي براي ايجاد بيماري بيش فعالي است كه تركيبي از ژنتيك و محيط است و سرانجام درمان نكردن اين بيماري به رفتارهاي ضد اجتماعي در بزرگسالي مي انجامد.

بيش فعالي و رفتارهاي ضداجتماعي با هم در ارتباطند

عضو هيئت علمي گروه روانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار مي كند: كودكاني كه بيش فعالي آنها درمان نشود در معرض خطر ابتلا به افسردگي، بزهكاري و رفتارهاي ضد اجتماعي هستند.

پيمان هاشميان توجه به بيش فعالي در كودكان را داراي اهميت دانست و مي گويد: تشخيص و درمان اين بيماري توسط روانپزشكان كودك انجام مي شود.

هاشميان عنوان مي كند: در صورتي كه اين بيماري در كودكي درمان نشود احتمال اينكه فرد در بزرگسالي با مشكلاتي از قبيل افسردگي روبه رو شود هست.

این فوق تخصص روانپزشکی کودکان مي افزايد: خانواده ها باید توجه داشته باشند که بیش فعالی از جمله زمینه های مستعدی است که اگر تحت کنترل قرار نگیرد می تواند در سنین بالاتر، بزه های مختلفی از جمله سرقت، اعتیاد به همراه داشته باشد.

نشانه هاي ابتلا به اختلال بيش فعالي

هاشميان در توضيح نشانه هاي ابتلا به اين اختلال در كودكان مي گويد: حیوان آزاری، آتش بازی، بیقراری ، دروغگویی، لجبازی از جمله نشانه هاي آن هستند.

وي در ادامه مي گويد: علاقمند بودن به انجام کارهای خطرناک ، جنب و جوش زیاد یا همان "وول" خوردن و یا دانش آموزانی که مدام برای بیرون رفتن از کلاس اجازه می خواهند و نمی توانند آرام روی صندلی بنشینند، معمولا پرحرف هستند و مدام سر کلاس با دوستان خود حرف می زنند نيز مي توان نشاني از ابتلا به اين اختلال باشد.

عضو هيئت علمي گروه روانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد همچنين ناتوانی در تمرکز و نداشتن صبر در گوش کردن، ناتوانی در توجه به جزئیات، ناتوانی در انجام تکالیف مدرسه و سایر وظایف محوله، بی دقتی و بی نظمی، گم کردن مدام وسایل را نشانه هایی از بیماری بیش فعالی در کودکان اعلام كرد.

دود سيگار عاملي براي بيش فعالي است

هاشمیان علل به وجود آمدن بیش فعالی را ترکیبی از عوامل ژنتیکی و محیطی می داند و اضافه می کند از عواملی که می تواند در بروز این اختلال موثر باشد سیگار کشیدن و یا مصرف الکل در دوران بارداری توسط مادر و یا حتی استنشاق تحمیلی دود سیگار باشد.

وي با تاكيد براينكه استرس مادر در دوران بارداري نيز با بيش فعالي ارتباط دارد ادامه مي دهد: تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده بیانگر این است که معمولا این اختلال در خویشاوندان و نزدیکان این افراد وجود دارد.

هاشمیان غذاهای محتوی مواد افزودنی مثل شیرین کننده های مصنوعی و یا رنگ دهنده های خوراکی، مواد جلوگیری کننده از فاسد شدن غذا که در بعضی از غذاهای آماده وجود دارد، را نيز سهيم در اختلال بيش فعالي مي داند.

تشخیص بیماری بیش فعالی کودکان کار ساده ای نیست

وي تشخيص اين بيماری را مشكل مي داند و تاكيد مي كند: تشخیص بیماری بیش فعالی کودکان کار ساده ای نیست و صرفا باید متخصصان و روانپزشکان کودک و نوجوان به این موضوع بپردازند.

عضو هيئت علمي گروه روانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد به خانواده ها توصیه می کند که صرفا با دیدن نشانه هایی از بیش فعالی در کودکان ، فکر نکنند که کودکشان دچار این بیماری است و براي تشخيص درست به پزشک مراجعه كنند.

وی همچنین تصريح مي كند: راهی برای درمان بیش فعالی وجود ندارد و تنها می توان با داروها و مشاوره شدت آن را کم کرد و البته تشخیص درمان به موقع بیش فعالی تاثیر زیادی بر نتیجه حاصل شده دارد .

بيماري كه به اعتياد و سرقت ختم مي شود

كارشناس روانشناسي نيز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار مي كند: بیش فعالی یا در اصطلاح پزشکی اي . دي. اچ. دي بیماری مزمنی است که میلیون ها کودک به آن مبتلا هستند و حتی می تواند تا بزرگسالی هم ادامه داشته باشد.

مهدي روحاني عنوان مي كند: بیماری بيش فعالي ترکیب مشکلاتی از قبیل مشکل در حفظ توجه، فعالیت زیاد و رفتارهای ناگهانی است.

وي در بررسي رابطه بين بيش فعالي و بزهكاري توضيح مي دهد: کودکانی که دچار بیش فعالی هستند ممکن است دچار ناراحتی هایی از جمله عزت نفس پایین است.

بیش از 5 درصد کودکان بيش فعالند

وي مشکل در ارتباط برقرار کردن و عملکرد ضعیف در مدرسه را نيز از تبعات اين بيماري دانست و مي گويد: امروزه بیش از 5 درصد کودکان ، بیش فعالی A.D.H.D دارند که می تواند زمینه ساز انواع بزهکاری ها از جمله سرقت و اعتیاد باشد .

كارشناس روانشناسي بهترین زمان تشخیص این بیماری در کودکان را از سن 3 سالگی اعلام کرد و بيان مي كند:‌ تا کنون بیماری بیش فعالی بسیاری از کودکان تحت کنترل قرار گرفته است و جزو افراد موفق جامعه نيز قرار گرفته اند.

كارشناسان روانپزشكي و روانشناسي كودكان تاكيد مي كنند بيش فعالي بيماري است كه حاصل سبك غلط زندگي و زندگي در كلان شهرها و در معرض آلودگي هاي هوا بودن است و كودكاني كه قرباني اين اختلال مي شوند در صورتي كه به موقع و درسن 3 سالگي درمان شوند از بروز بسياري از رفتارهاي ضد اجتماعي در آينده آنها جلوگيري خواهد شد.

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گزارش : زهره رنگ آميز