مشکل آب و برق 70 روستای تنکابن حل شد/ توزیع 10 هزار بطری آب رایگان

حمیدرضا تشیعی در گفتگو با مهر از آخرین وضعیت آبرسانی به مناطق برف زده غرب مازندران خبر داد و گفت: با اقدامات صورت گرفته، از روز گذشته آب مناطق شهری نور، رویان، چالوس و عباس آباد وصل شده اما مشکل اصلی در تنکابن و رامسر وجود دارد.

معاون نظارت بر بهره‌برداری شرکت مهندسی آبفای کشور با بیان اینکه مسئولان آبی کشور در منطقه از روزهای گذشته حضور دارند، اظهارداشت: تاکنون 13 دستگاه دیزل ژنراتور از استان های سمنان، تهران، گلستان، زنجان و البرز به مناطق شمال کشور به ویژه در غرب مازندران ارسال شده است.

تشیعی ادامه داد: تا جایی که امکان تردد وجود داشته باشد، از طریق تامین برق اضطراری تولید آب صورت می گیرد و هم اکنون 50 درصد توان آبرسانی در شهرهای تنکابن و رامسر در مدار قرار دارد. تا شب گذشته مخزن 10 هزارمترمکعبی در تنکابن از آب پُر بود.

وی خاطرنشان کرد: خر یخ زدگی انشعابات و کنتورهای آب به دلیل سرمای بالای هوا در مناطق برف زده وجود دارد و به همین دلیل امکان ورود آب از طریق لوله ها به برخی منازل وجود ندارد.

این مقام مسئول در آبفای کشور افزود: در حال حاضر 4 حلقه چاه از مجموع 8 حلقه در تنکابن فعال شده و در رامسر نیز همه چاه ها در مدار تولید قرار دارند. در رامسر از طریق برق اضطراری آبرسانی صورت گرفته است.

معاون نظارت بر بهره‌برداری شرکت مهندسی آبفای کشور درباره آبرسانی به روستاهای کشور با بیان اینکه مشکل اصلی در این بخش تردد است گفت: شب گذشته امکان رفت و آمد در تنکابن با دشواری فراوانی همراه بود و معابر بازگشایی نشده بود.

تشیعی بااعلام اینکه مشکل آب و برق در 70 روستا از 145 روستای محاصره شده تنکابن در برف حل شده و 7 هزار بطری آب معدنی نیز از تهران برای مناطق برف زده ارسال شده است. همچنین 10 هزار بطری آب معدنی رسیده از استان های همجوار بین مردم توزیع شد.

وی به شهروندان تنکابنی و رامسری هشدار داد نسبت به محافظت از کنتورها و لوله های آب منازل اقدام کنند در غیر اینصورت خطر یخ زدگی انشعابات وجود دارد.