به گزارش خبرنگار مهر، دومین دیدار از مرحله نیمه نهایی بیست و هفتمین دوره رقابت های فوتبال جام حذفی عصر امروز سه شنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد. این دیدار در شرایطی انجام شد که برف همچنان در حال باریدن بود.

* سردی هوا و بارش برف هم امروز به عوامل استقبال نکردن تماشاگران از بازی های فوتبال اضافه شد و کمتر از 200 هوادار با حضور در آزادی این دیدار را از نزدیک تماشا کردند.

* اندک هواداران استقلالی حاضر در ورزشگاه آزادی با شعار " امیر نازی آبا" لقب جدیدی را برای امیر قلعه نویی درست کردند.

* چند بازیکن استقلال و چند بازیکن از مس قبل از شروع بازی به سمت نیمکت دو تیم رفتند و با بوناچیچ و قلعه نویی گپ و گفت کوتاهی داشتند.

* حسن رودباریان دروازه بان مس و مهدی رحمتی دروازه بان استقلال با شروع بازی کلاه های ورزشی بر سرگذاشته بودند که در میانه های راه رودباریان کلاهش را برداشت.