علت ناکامی مهاجمان استقلال از زبان نظری: گل زدن در این هوا سخت است!

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نظری بعد از شکست تیم فوتبال استقلال برابر مس کرمان در جام حذفی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بازی جالبی نبود. ما روی دو حادثه گل خوردیم و جام را از دست دادیم. ما در جام حذفی هم امید کسب جام داشتیم که متاسفانه اینطور نشد. امیدوارم در لیگ برتر به عنوان قهرمانی برسیم.

وی درباره اینکه از مهاجمان استقلال انتظار گلزنی بیشتی می‌رود، گفت: مهاجمان استقلال گل می‌زنند. متاسفانه من این مدت روی دور بدشانسی بوده‌ام. البته گل زدن در این هوا هم سخت است! در هر صورت فکر نمی‌کنم آمار مهاجمان ما بد باشد.

مهاجم استقلال در پایان گفت: امیر قلعه نویی خودش بهتر از هر کسی مشکلات استقلال را می‌داند. بازیکنان واقعا تلاش می‌کنند ولی نمی‌دانم چرا امسال شرایط اینطور شده است.

تیم فوتبال استقلال تهران عصر امروز سه شنبه در چارچوب مرحله نیمه نهایی جام حذفی در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم مس کرمان رفت که با نتیجه 2 بر یک شکست خورد و از دور این مسابقات کنار رفت.