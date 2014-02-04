به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در خارطوم، در پی درخواست رسمی کمیسیون کمک‌های بشردوستانه‌ی دولت سودان مبنی بر توقف فعالیت‌های کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ، این کمیته فعالیت‌های خود را در سودان به حالت تعلیق درآورد. تعلیق فعالیت‌های کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ از اول فوریه‌ 2014 (12 بهمن 1392) آغاز شده‌است.

در همین رابطه "ژان کریستف ساندوز" رئیس نمایندگی کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ در سودان گفت: با مشورت شریک اصلی کاری‌مان، جمعیت هلال احمر سودان، هم‌اکنون در حال گفتگو با مقامات مربوطه همچون وزارت امور خارجه و کمیسیون کمک‌های بشردوستانه هستیم. اطمینان داریم که مسائل فنی که توسط کمیسیون کمک‌های بشردوستانه به عنوان علت چنین تعلیقی به آن اشاره شده است، به زودی مرتفع خواهد شد.

کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ بیش از 700 کارمند بومی و خارجی در سودان دارد. در سال گذشته میلادی 1.5 میلیون نفر از کسانی که در مناطق متأثر از درگیری مسلحانه و دیگر خشونت‌ها زندگی می‌کرده‌اند از کمک‌های سازمان بهره‌مند شده‌اند.

ساندوز افزود: ما همچنان خود را نسبت به مردم سودان متعهد می‌دانیم. به همین دلیل، امیدواریم که به‌زودی توافقی با مقامات رسمی مبنی بر از سرگیری فعالیت‌‌های‌مان برای کمک به افراد نیازمند به‌دست آید. گفتنی است کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ که از سال 1978 در سودان فعالیت می‌کند، در سال 2003 عملیات خود را به دارفور گسترش داد.