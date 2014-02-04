حریف آسیایی فولاد خوزستان در آنتالیا اردو زد

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای تیم فوتبال بنیادکار که خود را آماده حضور موفق در مسابقات داخلی ازبکستان و همچنین لیگ قهرمانان آسیا می‌کنند، روز سه شنبه پانزدهم بهمن عازم بندر آنتالیا در ترکیه شدند تا اردویی دو هفته‌ای را برپا نمایند.

بنیادکار که چند روز پیش به اردوی دو هفته‌ای خود در امارات پایان داده بود، بعد از سه روز استراحت در تاشکند، روز سه شنبه عازم آنتالیا شد تا مراحل آماده سازی خود را در این شهر ترکیه ادامه دهد.

برگزاری شش دیدار تدارکاتی در برابر تیم‌های حاضر در آنتالیا، از جمله برنامه‌های این باشگاه ازبکی در زمان حضور در اردوی ترکیه می‌باشد. این در حالی است که سه بازی تدارکاتی بنیادکار در امارات، دو تساوی و یک باخت در مقابل تیم‌های روسی حاضر در امارات برای آنها به همراه داشت.

بنیادکار ازبکستان در کنار تیم‌های فولاد ایران، الفتح عربستان و برنده پلی آف در گروه دوم مسابقات لیگ قهرمانان آسیا قرار دارد.