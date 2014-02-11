پیروزی حریف فولاد برابر لکوموتیو صوفیه

به گزارش خبرنگار مهر، بنیادکار که از هفته گذشته در بندر آنتالیا ترکیه اردو زده است، در سومین بازی تدارکاتی خود به مصاف تیم لکوموتیو صوفیه رفت و با یک گل، این تیم لیگ برتری بلغارستان را شکست داد."وحید شادیف" در دقیقه 58 تک گل تیم بنیادکار - قهرمان لیگ برتر و جام حذفی ازبکستان - را به ثمر رساند.

این پیروزی در حالی به دست آمد که بنیادکار در دو دیدار قبلی خود در این اردو، شکست یک بر صفر مقابل تیم لیگ برتری یاگیلونیا لهستان و تساوی بدون گل در مقابل تیم دسته دومی بانسکو بلغارستان را تجربه کرده بود.

برگزاری 3 دیدار دیگر برابر سایر تیم‌های اروپایی حاضر در آنتالیا هم جزو برنامه‌های آینده این تیم در خلال اردوی دو هفته‌ای آنتالیا است.

بنیادکار ازبکستان یکی از سه حریف تیم فولاد خوزستان در گروه دوم مسابقات لیگ قهرمانان آسیا است. دیدار رفت فولاد در برابر این حریف ازبک، روز چهارشنبه بیست و هشتم اسفند در تاشکند و دیدار برگشت دو تیم، روز سه شنبه دوازدهم فروردین سال آینده در اهواز برگزار می شود.