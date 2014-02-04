زمین 41 هکتاری برای ساخت مجتمع آموزشی دانشگاه آزاد خورموج تامین شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا چمکوری عصر سه شنبه در آئین معارفه معاون آموزشی این دانشگاه که با حضور کارکنان برگزار شد، ضمن بیان تبریک ایام الله دهه مبارک فجر اظهار داشت: در حال حاضر دانشگاه آزاد اسلامی واحد خورموج با 31 رشته در مقاطع کاردانی و کارشناسی و هزار و200 دانشجو به فعالیت می پردازد.

وی ادامه داد: این واحد دانشگاهی با برنامه ریزی و اتخاذ سیاست توسعه، اقدام به تهیه زمین 41 هکتاری در دو کیلومتر جاده خورموج به لاورشرقی برای احداث مجتمع آموزشی کرده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خورموج بیان کرد: در این واحد تعداد 25 پرسنل،20 نفر هئیت علمی تمام وقت و نیمه وقت و حدود 100 نفر مدرس همکاری می کنند.

وی تصريح كرد: برنامه فرهنگي واحد با توجه به سياست‌گذاري جديد فرهنگي دانشگاه بر اساس نيازها و مطالبات دانشجويان و اساتيد انجام مي گيرد.

چمکوری با تقدیر از تلاش‌های کارکنان این واحد افزود: با تلاش شبانه‌روزی شما توانسته ایم برای اولین بار همايش ملي برق و كامپيوتر در سال گذشته به میزبانی این واحد دانشگاهی برگزار کنیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خورموج در ادامه خاطرنشان ساخت: امیدواریم معاون جدید که دارای تجربه و سوابق کاری مفید است در راستای توسعه هر چه بیشتر دانشگاه گام بردارد.

در پایان محمود نعمه به سمت معاونت آموزشی دانشجویی معرفی و از تلاشهای سید مصیب افتخاری تقدیر شد.

