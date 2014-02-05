آب سنگین اراک خط قرمز ایران است/ در برابر قدرت های دنیا سرخم نمی کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله قربانعلی دری‌نجف‌آبادی پیش ظهر چهارشنبه در سلسله جلسات حلقه معرفت در محل مدرسه علمیه پریزاد مشهد، اظهار کرد: آب سنگین اراک پروژه تحقیقاتی است و قدرت های جهان نباید بیهوده در مسیر نظام اسلامی سنگ اندازی کنند.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی هیچ گاه سلطه ستمگران را نمی‌پذیرد و همواره در مسیر بیانات مقام معظم رهبری، دولت و مجلس شورای اسلامی حرکت می کند لذا این نظام پس از گذشت 34 سال از پیروزی انقلاب اسلامی همچنان به شعار نه شرقی و نه غربی پایبند است.

ایران در برابر قدرت های دنیا سرخم نمی کند

وی با تاکید بر اینکه نه مردم و نه مسئولان این نظام در برابر مستکبران عالم سرخم نمی کنند، افزود: شعار نه شرقی و نه غربی به خاطر حفظ استقلال جمهوری اسلامی ایران و دوری جستن از مستکبران مطرح شده بنابراین امروز مهمترین دغدغه ما پایبندی آحاد جامعه به این شعار و حرکت در مسیر توسعه و پیشرفت هر چه بیشتر است.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری یادآور شد: نظام اسلامی از مسیر توسعه به دلیل سنگ اندازیهای دشمنان دست برنمی دارد و همچنان به این راه با قدرت و توان بیشتری ادامه خواهد لذا ما معتقدیم که موضوع آب سنگین اراک یک پروژه تحقیقاتی است و از این راه برنمی گردیم.

به گفته وی براساس مصوبات آژانس هیچ دولتی نمی‌تواند حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را از سایر دولت‌ها صلب کند.

برپایی حلقه های آزاد اندیشی راهکاری مناسب برای مقابله با تهاجمات دشمن است

وی تاکید کرد: در شرایط فعلی جوانان این مرز و بوم باید آگاه و بصیر باشند و در چنگال توطئه های دشمنان قرا نگیرند زیرا یکی از ابزارهای دشمن نشان دادن بدی ها در لباسی زیبا است و در این راستا برپایی حلقه های آزاد اندیشی راهکاری مناسب برای مقابله با تهاجمات دشمن است.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: مقام معظم رهبری بارها نسبت به برپایی حلقه‌های آزاد‌اندیشی و معرفت تاکید کرده اند و ایشان بر گسترش گفتمان‌های آزاد و بحث حکیمانه در دانشگاه‌ها اصرار دارند زیرا این امر در خنثی کردن توطئه های دشمنان نقش بسزایی دارد.

بهره گیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری

وی تصریح کرد: ملت ایران اسلامی باید در شرایط فعلی با هوشیاری و آگاهی و بهره گیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری فریب مستکبران را نخورند و همچون امام راحل با روحیه تدبیر و توکل به خداوند متعال در عرصه های مختلف گام بردارند.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه مردم و مسئولان باید به معنای واقعی اصولگرا باشند، افزود: امام خمینی (ره) مجتهد، عادل و باتقوا بود و ایشان مواضع انقلاب اسلامی را از قبل از وقوع انقلاب اسلامی تبیین کردند و شاهد بودیم که در 12 بهمن 57، 6 میلیون نفر از ایشان استقبال کردند.