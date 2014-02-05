بالانشینان به دنبال تثبیت جایگاه/ پرهام در کمین صدرنشین

به گزارش خبرنگار مهر، در ايستگاه دوم از دور برگشت سوپر ليگ كاراته شاهد مبارزات زيبا و دیدنی خواهیم بود که یک سوی آن تیم‌های بالانشین جدول هستند که برای تثبیت جایگاه خود نیاز به پیروزی با اختلاف امتیاز بالا دارند. پایتختی ها که دو هفته قبل دانشگاه آزاد را در قم شکستند دادند حالا به مصاف دیگر تیم قدرتمند این مسابقات یعنی آذرنوین می روند و پرهام در کمین دانشگاه ایستاده است.

دانشگاه آزاد صدرنشين این هفته در سه دیدار خود با پرهام ، شهيد داورزني قرچك و صنعت برق هرمزگان روبرو مي شود. دانشگاه آزاد 27 امتيازي كه هفته قبل در قم جدي ترين رقيبش آذرخودرو را شكست داد اين بار در تقابل با نماينده قرچك و هرمزگان به نظر می رسد که كار دشواري نداشته باشد، با اين حال نمي توان بازیکنان دانشگاه که خستگی مسابقات جایزه بزرگ امارات را بر تن دارند را در مصاف با پرهام يك از پيش برنده دانست. پرهام با عبدالمحمدي همان تيمي است كه در دور رفت آذرخودرو را در بخش كوميته شكست داد و اگر در كاتا بدون نماینده نبودند چه بسا سه امتیاز دیدار با نمایندگان قم را کسب می کردند.

در این دیدار مبارزه هامون درفشي پور و محمد شهریاری در 60 كيلوگرم ديدني خواهد بود.شهریاری همان مبارزي است كه در دور رفت امير مهدي زاده قهرمان جهان در سال 2012 از آذرخودرو را شكست داد. بايد ديد اين بار مبارز با آتيه پرهام در مصاف با قهرمان آسيا در سال 2013 چه نتيجه اي خواهد گرفت.

اما آذرخودرو تيم دوم جدول بعد از شكست برابر دانشگاه صدرنشين در هفته پایانی لیگ، این هفته با آواي رزم، فولادمباركه سپاهان و لوله سبز آسيا ديدار مي كند. لوله سبز پايتخت تحت هدايت اكبر عبدلي تنها تيمي است كه هنوز روي تاتامي طعم شكست را نچشيده است.

در تقابل لوله سبز پايتخت با آذرخودرو باید منتظر مبارزات زیبایی بود. در 60- كيلوگرم ميلادتيغي نفر سوم جوانان جهان با امير مهدي زاده از آذرخودرو روبرو مي شود كه بايد از مدال طلاي بزرگسالان جهانش دفاع كند.

در 67- كيلو هم مي توان انتظار مبارزه شاهين جعفري از لوله سبز و سعيد عليپور را كشيد كه بي ترديد با توجه به كيفيت كارشان نبردي ديدني از آب در خواهد آمد. نبرد پیمان سلطانیان که دو هفته قبل شکست سنگین و دور از باوری را نصیب ذبیح اله پورشیب کرد با سامان حیدری قطعاً دیدنی خواهد بود.

لوله سبز آسیا(پایتخت) علاوه بر آذر خودرو، با برق هرمزگان و در ادامه تیم مناطق نفت خیز جنوب قرار خواهد گرفت. در سایر دیدارهای فردا، فولاد مبارکه سپاهان با آذرخودرو نوین، مناطق نفت خیز جنوب و آوای رزم مبارزه می کند.