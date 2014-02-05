آب شدن تاکسی ها در روزهای برفی بروجرد/ "آدم"ها کنار خیابان "برفی" می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، بارش سنگین برف همراه با باد و کولاک در دو روز گذشته در سطح شهر بروجرد تا حدودی زندگی عادی مردم را مختل کرده است، مردمی که برای انجام امور روزمره و رفتن به محل کار چشم به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی دوخته اند.

این در حالیست که مسئولان مختلف نیز بارها از مردم خواسته اند در روزهای برفی و بارانی به جای استفاده از وسایل نقلیه شخصی خود و ایجاد ترافیک و کندی تردد در خیابانها از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند ولی متاسفانه کمرنگ شدن حضور تاکسی ها در شهر مشکلات مردم را دوچندان کرده است.

با این تفاسیر به دلیل برودت و سرمای هوا در اوایل شب و یخ زدگی معابر و خیابانها در ساعات اولیه صبح به مراتب تردد تاکسیها در داخل شهر کمتر صورت گرفته و جابجایی مردم نیز به سختی انجام می گیرد.

بنابراین گزارش، تاکسیداران بروجردی به دلیل نامساعد بودن وضعیت جوی، یخ زدگی کف خیابانها و برودت هوا طی دوروز گذشته در ساعات محدودی از روز فعالیت داشته اند تا مردم از عدم وجود تاکسی در سطح شهر گلایه مند شوند.

ازدحام جمعیت در سر چهار راههای اصلی شهر و میادین بروجرد و معطلی مردم برای سوار شدن در سرمای شدید انتقادات جدی شهروندان را به همراه داشته تا خواستار نظارت بیشتر بر فعالیت تاکسی های شهری شوند.

یک شهروند بروجردی در این رابطه می گوید: در این شرایط سخت انتظار می رود تاکسی ها حضور بیشتری در سطح شهر داشته باشند و مردم را تنها نگذارند.

وی می افزاید: وسایل نقلیه عمومی با توجه به شرایط جوی باید فعالیت خود را در روزهای بارانی و برفی دوچندان کنند نه اینکه مردم را سر چهارراهها ساعتها معطل کنند.

این شهروند ادامه می دهد: در روزهای عادی مردم برای رعایت حقوق تاکسی ها سعی می کنند از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند و در مقابل انتظار دارند که تاکسیداران نیز با احساس مسئولیت در مقابل شهروندان در روزهای برفی حضور پررنگتری داشته باشند.

رئیس تاکسیرانی بروجرد در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه می گوید: باید قبول داشته باشیم که تردد در خیابانها آن هم با شرایط نامساعد جوی و وجود برف یخ زده در کف خیابانها مشکل است.

چاقویی ادامه می دهد: از اوایل صبح تا کنون بر تردد و فعالیت تاکسیها نظارت صورت گرفته است که البته تعداد آنها نسبت به روزهای دیگر کمتر شده اما فعالیتشان ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه باید در پاکسازی معابر شهری تسریع صورت گیرد تا تاکسی ها بتوانند فعالیت عادی خود را داشته باشند، یادآور می شود: با همکاری شهرداری تمامی خیابانهای اصلی و معابر عمومی برف روبی شده و این عملیات ادامه دارد.

رئیس تاکسیرانی بروجرد وعده می دهد که با مساعد شدن وضعیت سطح خیابانها و برف روبی کامل به مراتب تعداد تاکسی ها در سطح شهر افزایش خواهد یافت.

به هر روی به نظر می رسد در روزهای برفی و بارانی که مردم به خدمات وسایل نقلیه عمومی بیش از دیگر روزها نیاز دارند باید نظارت گسترده تری بر فعالیت این تاکسی ها وجود داشته باشد تا مردم برای تردد دچار مشکل نشوند.