نشست کارگروه اشتغال البرز تحت الشعاع حضور مسئولان کشوری/ ایجاد هزاران فرصت شغلی که پایدار نبود

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان البرز ظهر چهارشنبه با حضور معاون برنامه ریزی و اشتغال و مدیرکل امور اقتصادی و امور بین الملل استانداری البرز، مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی و اعضای کارگروه ظهر چهارشنبه در سالن شهدای دولت استانداری در کرج برگزار شد.

علی ایمانی مدیرکل تعاون در این نشست گزارشی از وضعیت اشتغال استان طی سال جاری ارائه کرد و گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون 38 هزار و 630 فرصت شغلی در استان ایجاد شده است.

وی با اشاره به تعهد استان برای ایجاد 56 هزار و 176 فرصت شغلی در سال جاری افزود: تا کنون 68.6 درصد سهم اشتغال البرز محقق شده است.

به گفته ایمانی این گزارش براساس آماری است که در سامانه رصد توسط دستگاههای استان به ثبت رسیده و راستی آزمایی مشاغل ایجاد شده به طور جدی دنبال می شود.

در جلسات شورای اشتغال راهکار ارائه دهید

مدیرکل امور اقتصادی و امور بین الملل استانداری البرز در این نشست اظهار داشت: صرف اینکه در کارگروه تخصصی اشتغال گزارشی از عملکرد دستگاه ها ارائه شود مطلوب ما نیست بلکه هدف این کارگروه باید ارائه پیشنهاد و راهکارهای اجرایی باشد.

حسین بغدادی با اشاره به مشکلاتی که در بحث تخصیص منابع بانکی از سوی دستگاهها مطرح می شود، تصریح کرد: ما همه مشکلات را به موانع و محدودیتهای تسهیلات بانکی خلاصه کرده ایم حال آنکه باید راهکارهای دیگری را بررسی و از ظرفیت بخش خصوصی با اولویت بندی استفاده کنیم.

بغدادی افزود: با توجه به ظرفیتهای فراوان استان در سه حوزه گردشگری، کشاورزی و صنعت قصد داریم به طور جدی به این سه حوزه ورود کنیم. وجود 17 منطقه نمونه گردشگری، زمینها و باغات مستعد کشاورزی و استفاده از سرمایه ثابت صنایع از مواردی است که باید با ارائه پیشنهادات و بررسی راهکارهای جدید از این ظرفیتها استفاده کرد.

وی تصریح کرد: سال پیش با وجود مسکن مهر عدد تعهد اشتغال استان محقق شد ولی فرصتهای شغلی به وجود آمده از این طریق پایدار نبود و بلافاصله در طول سال اخیر اثر خود را نشان داد و از 120 هزار فرصت شغلی به 38 هزار تا در سال جاری کاهش یافت.

وی با تاکید بر اینکه باید در بخش اشتغالزایی باید برنامه ریزی منسجم و پایدار داشت، از دستگاههای استانی خواست پیشنهادات خود را همراه با راهکارهای اجرایی در شورای اشتغال مطرح کنند.

بخشی از وظابف دولتی به تعاونی ها واگذار شود

مهرداد مظفری معاون برنامه ریزی و توسعه اشتغال استاندار البرز که ریاست شورای اشتغال را به عهده دارد، در پایان این نشست درسخنانی کوتاه با تاکید بر لزوم برون سپاری بعضی وظایف دولتی به بخش خصوصی گفت: تلاشها باید به سمتی باشد که بخشی از وظایف از بدنه دولت خارج و به بخش خصوصی، تعاونی ها و تشکل ها واگذار شود و سیاستی که در سنگاپور و هند به آن "غزال" می گویند را پیاده کنیم.

وی افزود: مطالعه ظرفیتها و توانایی های تعاونی ها کمک می کند تا بعضی از امور به شکل عملی از چرخه دولت خارج و به تعاونی های واگذار شود.

مظفری یادآور شد: مددجویان بهزیستی، کمیته امداد و بنیاد شهید به عنوان جوامع هدف در بحث اشتغالزایی مورد توجه جدی قرار دارند.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار البرز بر تحقق 100 درصدی سهم اشتغال تا پایان سال و راستی آزمایی دقیق اشتغال ایجاد شده تاکید کرد و افزود: نظام بانکی نیز پیش از پایان سال و بسته شدن سیستم پولی، تسهیلات و منابع را در اختیار متقاضیان قرار دهد.

حاشیه ها:

*جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان البرز در بهمن ماه 92 زودتر از جلسات ماه های گذشته به پایان رسید.

*روز جاری معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون طرح های آماری مرکز آمار ایران در استان البرز حضور داشتند و اعلام شد که به علت اینکه باید معاونان استاندار خود را به این نشستها برسانند، این جلسه زودتر پایان می یابد.

*حضور مدیران کل که همواره در این جلسات مورد تاکید قرار داشت امروز کمتر به چشم آمد.

* یکی از محورهای نشست جلسه کارگروه اشتغال البرز به علت کمبود وقت از دستور کار خارج شد.