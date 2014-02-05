اعضای هیات اجرایی کمیته ملی پارالمپیک مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی و انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک عصر امروز با حضور 48 عضو از 64 عضو این مجمع در محل فدراسیون جانبازان و معلولان برای انتخاب رئیس، نواب، اعضای هیات اجرایی و خزانه دار این کمیته برگزار شد.

برای حضور در انتخابات هیات اجرایی این کمیته 1- دكتر فاطمه رخشانى 2- دكتر جهانگير فدايى 3- دكتر همايون هاشمى 4- سيما ليموچى 5- دكتر محمد آيتى 6- شاهرخ كرم سيما 7- محمدرضا مظلومى 8- سميه شاعرى وركى 9- مهرداد آگين 10- محمدرضا ميرزائى جابرى 11- دكتر بتول مشرف جوادى 12- عباس باغستانى 13- زهرا يوسفى 14- على كشفيا 15- محمدرضا آقاباباگليان 16- هادى رضائى گركانى 17- سيدابوالفضل مرتضوى 18- اسماعيل دلشاد 19- منوچهر مهجور 20- محمد پيروزمنش 21- سيدحميد الياسى 22- دكترحميدعلى صميمى 23- ابراهيم نصيرى 24- دكتر على محمد عطابخش ثبت نام کرده بودند.

در پایان رای گیری دور اول بتول مشرف جوادی با 28 رای، علی کشفیا با 26 رای به عنوان اعضای هیات اجرایی انتخاب شدند و 9 نفر به دور دوم راه یافتند تا از بین آنها 4 نفر دیگر به عنوان اعضای این هیات انتخاب شوند. در پایان رای گیری دور دوم همایون هاشمی با 31 رای، سیما لیموچی با 22 رای ، عباس باغستانی با 19 رای و محمدرضا مظلومی با 18 رای به عنوان اعضای هیات اجرایی انتخاب شدند.