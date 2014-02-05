اردوی تیم ملی در آفریقای جنوبی برگزار می شود/ مذاکرات خوبی با وینگادا انجام شده است

سید محمد هادی آیت اللهی نایب رئیس فدراسیون فوتبال پس از پایان مجمع سالیانه هیئت فوتبال استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برگزاری اردوی آمادگی تیم ملی ایران در آفریقای جنوبی گفت:طبق برنامه ریزی انجام شده اردوی تیم ملی فوتبال ایران پس از پایان لیگ برتر در آفریقای جنوبی برگزار خواهد شد و هدف ما این است تا بازیکنان لزیونر ایران در قطر در این اردو حضور پیدا کنند.

وی ادامه داد: ما برنامه ریزی خوبی برای تیم ملی انجام دادیم و باید تعامل میان باشگاه ها و کادر فنی تیم ملی برقرار باشد تا مشکلی پیش نیاید.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص برگزاری دیدار ایران و کویت در کرج گفت:این دیدار در کرج برگزار خواهد شد و تیم ملی اصلی ایران با هدایت کیروش در این بازی حاضر خواهد شد.

آیت اللهی در خصوص شرایط تیم امید ایران گفت:تا جمعه مشکلات این تیم برطرف خواهد شد مذاکرات خوبی با وینگادا انجام شده و این مربی را برای تیم امید ایران جذب خواهیم کرد.