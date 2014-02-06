به گزارش خبرنگار مهر، نورمن فینکلشتاین چهارشنبه شب در سلسله جلسات بزم اندیشه در محل موسسه پژوهش‌های جوانان آستان قدس رضوی اظهار کرد: یهودیان آمریکایی به خوبی می‌دانند که در تاریخ چه روی داده و از جنایات اسرائیل باخبر هستند بنابراین آنان با عملکرد و سیاست های نتانیاهو به شدت مخالف هستند.

وی تاکید کرد: درانتخابات سال 2008 حدود 80 درصد یهودیان به اوباما رای دادند لذا گرایش یهودیان آمریکا از جمهوری خواهی ها به سمت دموکرات ها روشن و مشخص است.

به گفته وی این یهودیان علی رغم تاکیدات مکرر نتانیاهو برای رای دادن به رامنی باز هم 70 درصد یهودیان به اوباما رای دادند.

اغلب یهودیان در آمریکا لیبرال هستند

استاد یهودی اخراجی دانشگاه‌ آمریکا با بیان اینکه اغلب یهودیان در آمریکا لیبرال هستند، افزود: این افراد جزء اقشار ثروتمند در ایالات متحده هستند و با وجود اینکه ثروتمندان در آمریکا به جمهوری‌خواهان رای می‌دهند اما امروز آنان با جدیت به دموکراتها رای می‌دهند .

فینکلشتاین در بخشی از سخنانش با اشاره به بی رغبیتی یهودیان به اسرائیل تصریح کرد: بسیاری از یهودیان پس از تشکیل اسرائیل علاقه و رغبتی به این کشور نداشتند و تعداد کمی از یهودیان ساکن در آمریکا به اسرائیل سفر کردند.

حمایت از اسرائیل به معنای پشتیبانی از آمریکا

وی یادآور شد: پس از جنگ جهانی دوم یهودیان آمریکا به لحاظ مسائل اقتصادی رشد کردند و پس از این جنگ اسرائیل به یک متحد قوی برای ایالات متحده بدل شد.

استاد یهودی اخراجی دانشگاه‌ آمریکا ادامه داد: رفته رفته حمایت از اسرائیل به معنای پشتیبانی از آمریکا قلمداد شد و در سال1967 اسرائیل خود را جامعه‌ای سوسیالیستی دانست و این امر مایع افتخار یهودیان مقیم آمریکا بود.

فاصله گرفتن یهودیان از رژیم اسرائیل

فینکلشتاین تصریح کرد: از سال 1948 تا 1967 یهودیان علاقه‌ای به تاسیس اسرائیل نداشتند و از 1967 تاکنون یهودیان دوباره در حال فاصله گرفتن از رژیم اسرائیل هستند.

وی یادآور شد: فاصله گرفتن یهودیان از رژیم اسرائیل به معنای شکست سیاست های نتانیاهو است و امروز یهودی های آمریکا با عملکرد و سیاست های نتانیاهو به شدت مخالف هستند.

تاوان هولوکاست را نباید فلسطینی‌ها بدهند

استاد یهودی دانشگاه‌ آمریکا با اشاره به هولوکاست بیان کرد: هولوکاست اتفاق افتاده اما تاوان آن را نباید فلسطینی‌ها و لبنانی‌ها بدهند زیرا در حال حاضر به بهانه این موضوع جنایت های بسیاری از سوی اسرائیل انجام می گیرد.

وی بحث انرژی هسته ای و ساخت بمب اتم را بهانه غرب دانست و افزود: همه می دانند جمهوری اسلامی در صورت داشتن بمب اتم بازهم از آن استفاده نخواهد کرد و سیاست‌مداران آمریکا و اسراییل این مسئله را می دانند.

به گفته وی آمریکا و اسرائیل از اینکه جمهوری اسلامی به واسطه انرژی هسته ای جایگاهی را در منطقه بدست آورد هراس دارند.