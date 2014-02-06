عربستان در آینده سوریه جایی ندارد/ایران خواهان پایان جنگ در منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر، بثینه شعبان مشاور سیاسی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در گفتگو با تلویزیون سوریه اظهار داشت: واقعیت بحران سوربه ناشی از عوامل منطقه ای و بین المللی و دخالت آنها در امور داخلی سوریه است. این واقعیت از همان ابتدای بحران سوریه آغاز شد زمانی که پیش از اینکه آواره ای وجود داشته باشد دولت ترکیه چادرهایی را برای آوارگان احداث کرد و همچنین قطر از طریق اتحادیه عرب تصمیمات مداخله جویانه ای درباره سوریه اتخاذ و بحران سوریه را بین المللی کرد.

وی با بیان این مطلب افزود: حل بحران سوریه تا حد زیادی نیازمند خواست منطقه ای و بین المللی برای متوقف کردن حمایت از تروریسم در سوریه و پایان بخشیدن به دخالت در امور داخلی سوریه است.

مشاور سیاسی بشار اسد با اشاره به حمایت نظامی آمریکا از گروه های مسلح سوری در آستانه برگزاری نشست ژنو 2 گفت: این اقدام واشنگتن در شرایطی که باید روند سیاسی با روسیه برای حل بحران سوریه را در پیش می گرفت به پیچیده تر شدن بحران سوریه کمک کرد و این بیانگر این است که دولت آمریکا به تحقق اهداف رژیم اسرائیل در منطقه و تجزیه آن بر اساس قومیتی و نژادی در راستای توجیه یهودی بودن دولت اسرائیل ادامه می دهد.

بثینه شعبان خاطرنشان کرد: دولت ترکیه به حمایت از تروریست ها در سوریه ادامه و به آنها اجازه می دهد از طریق مرزهای مشترک وارد سوریه شوند و ایران که خواهان پایان جنگ ها در منطقه است تلاش می کند به ترکیه کمک کند نقش منفی خود را در موضوع بحران سوریه کاهش دهد.

وی اظهار داشت: هر اقدامی که باعث کاهش مشکلات ملت سوریه شود ما از آن استقبال می کنیم و مهمترین مسئله این است که دولت ترکیه مرزهای خود را کنترل کند و به ارسال سلاح و اعزام تروریست ها به سوریه پایان دهد.

بثینه شعبان خاطرنشان کرد: عربستان سعودی در آینده سوریه جایی ندارد و تفکر وهابیت در عرصه منطقه ای و بین المللی آینده ای نخواهد داشت زیرا تفکر وهابیت دیگری را تکفیر می کند.

وی از "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا خواست که در سفر قریب الوقوع خود به عربستان سعودی از مقامات این کشور بخواهد به حمایت مالی و تسلیحاتی از گروه های تروریستی در سوریه پایان دهند.

شعبان گفت: غرب اصطلاح مخالفان مسلح را اختراع کرد و این در حالی است که در کشورهای غربی که ادعای دموکراسی دارند گروه مخالف مسلحی وجود ندارد و امکان ندارد این کشورها مخالفان مسلحی که زیرساخت ها، بیمارستان ها و خطوط نفتی را تخریب می کنند بپذیرند و در واقع غرب ادبیاتی را در قبال سوریه به کار گرفته است که خود آن را نمی پذیرد.

وی اظهار داشت: پرونده ها در سوریه، افغانستان و اوکراین به یکدیگر مرتبط هستند زیرا ناشی از دخالت آشکار آمریکا است دخالتی که بر خلاف منشور سازمان ملل متحد و حاکمیت کشورها است و این در حالی است که روسیه طی این مدت سیاستی که مبتنی بر قوانین بین المللی است و بر حق ملت ها در تعیین سرنوشتشان تاکید دارد را در پیش گرفته است.

مشاور سیاسی رئیس جمهوری سوریه افزود: کشورهای عربی شاهد بهار عربی نبودند بلکه با زمستان دائمی مواجه شدند. بهار عربی اصطلاحی است که "برنارد هنری لوی" فیلسوف فرانسوی و خادم صهیونیست ها آن را اختراع کرد و این اصطلاحی است که در راستای یک هدف استراتژیک بزرگ اختراع شد.