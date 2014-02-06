احتمال انتقال مواد منفجره در بسته های خمیردندان به سوچی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، وزارت امنیت داخلی آمریکا از هواپیماهایی که به مقصد سوچی روسیه پرواز می کنند خواست مراقب انتقال مواد منفجره از طریق بسته های خمیردندان به این منطقه باشند. این هشدار به پروازهایی داده شده که مستقیما عازم روسیه هستند.

یک مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود با اعلام این مطلب گفت: واشنگتن برای جلوگیری از این مسئله تدابیر شدید امنیتی را به اجرا گذاشته است. بر این اساس احتمال انتقال مواد منفجره در هر زمان از پرواز به سوچی از جمله در زمان رسیدن به مقصد وجود دارد.

وزارت امنیت داخلی آمریکا با اعلام این که در حال حاضر خطری شهروندان این کشور را تهدید نمی کند، از ادامه اطلاع رسانی به شهروندان در داخل و خارج از کشور برای مقابله با تهدیدهای احتمالی خبر داد.

گفتنی است بازی های المپیک زمستانی از فردا ششم فوریه در سوچی روسیه آغاز خواهد شد و تا بیست و سوم فوریه ادامه دارد. پیش از این دولت روسیه بارها ضمن اطمینان بخشی در مورد امنیت این بازی ها، درخواست آمریکا برای مشارکت در تامین امنیت سوچی را رد کرده است.